美報告指國安法打壓公民社會　外交部駐港公署：以港遏華自食其果

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）日前發表報告，指出港府一直以《國家安全法》打壓公民社會，在香港造成寒蟬效應等。周五（12日），外交部駐港公署發言人表示強烈譴責和堅決反對。



發言人表示，司法機構、法官與司法人員獨立且不受干預地行使司法權力，是全球法治社會的基石，更是香港法治的名片。香港國安法「一法定香江」，讓香港重回海晏河清，法治正義得到伸張，廣大香港居民依法享有的各項權利自由得到更好保障。特區司法機關和法官依照法律規定、根據法定職權、遵循法定程序秉公獨立辦案，盡忠職守，天經地義。

發言人又指，縱觀全球通例，除了十九世紀歐洲封建社會可以利用皇權王權甚至教權打壓凌辱法官外，現代社會未曾聽聞哪個國家公然貿然制裁懲罰法官。美國無良政客口口聲聲標榜尊重法治與司法獨立，卻公然踐踏法律公義，一再揮舞制裁大棒，妄圖搞政治恐嚇，為反中亂港分子撐腰張目。其蒼白空洞、蠅營狗苟的叫囂，只會愈發暴露其與亂港分子沆瀣一氣的真實面目，只會愈發凸顯其狂妄自大、恬不知恥的醜惡嘴臉，愈發讓世人看清其「以港遏華」的卑鄙用心。

發言人最後強調，香港是中國的香港，不是少數魑魅魍魎為所欲為的「政治秀場」。中國人民不信邪也不怕鬼，任何無謂的聒噪和威脅施壓制裁，都絲毫動搖不了中方維護香港繁榮穩定、推動「一國兩制」行穩致遠的堅定決心，只會激起中國人民同仇敵愾的強大力量，「只會不斷敲響你們和反中亂港分子的末日喪鐘！」

美方指香港法治與司法制度受到損害。（資料圖片）

美東時間周四（11日），CECC就涉港議題舉行聽證會，主席史密斯（Chris Smith）點名批評香港法官胡雅文（Amanda Woodcock）和郭偉健，指他們損害香港法治與司法制度，認為需予制裁。

會上同時發表委員會幕僚撰寫的報告，指港府一直以《國家安全法》打壓公民社會，通過刑事檢控打壓反對聲音，在香港造成寒蟬效應，

報告又指國安法建立了一個平行的法律體系，陪審團審判和無罪推定等基本程序權利被忽視，並點名29名法官作為這法律系統的參與者，助長這些系統性的違規行為。報告又稱華府應考慮引用《香港人權與民主法》 和《香港自治法》制裁參與審理有關案件的香港法官，回應他們侵蝕香港民主自由。