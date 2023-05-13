OPPO終止自研晶片業務　市場觀望後續衝擊

面對全球經濟、手機市場的不確定性，中國手機品牌OPPO決定終止旗下主打晶片設計能力哲庫（ZEKU）的業務，成為首批退出晶片業的內地大型科技公司之一。



市場今年初即已盛傳，OPPO自研的手機晶片將在第3季「流片」（試生產），採用台積電4nm製程工藝，外掛聯發科的5G基頻（Baseband）晶片，相關產品預計會在2024年上半年問世。

由於台積電4nm製程工藝是先進製程，而OPPO的首款自研晶片就用上了4nm製程，因此備受矚目。

如今OPPO放棄自行研發晶片，宣布團隊全員解散，引發業界擔憂，先前OPPO連續發布的兩款自研晶片均為高工藝製程，馬里亞納X為6奈米工藝、馬里亞納Y為N6RF工藝，均在台積電代工，後續衝擊有待觀察。

圖為2022年2月28日，中國手機製造商OPPO在西班牙一個展覽中的標誌。（Getty）

科創板日報報道，哲庫科技發送內部信，稱公司做出股東決定，自2023年5月12日起解散上海哲庫科技及全資子公司、分公司，並終止所有勞動合約。

信中指出，對於尚未入職報到的應屆生，可選擇加入OPPO其他部門，或接受「N+3」補償金。

OPPO方面指出，去年以來，在全球宏觀經濟形勢影響下，消費電子行業持續低迷，國產手機廠商普遍面臨較大的經營壓力。市場調研機構Canalys發布的數據顯示，今年第1季，內地手機銷量為6,760萬支，為2013年以來最低。

哲庫一度吸引來自高通、紫光展銳等晶片設計龍頭的資深人員。先前OPPO已經推出自研晶片馬里亞納X和馬里亞納Y，馬里亞納X為神經網路處理器（NPU）晶片、側重在計算攝影能力，產品已經應用在OPPO旗下多款旗艦手機中；馬里亞納Y為藍牙音頻單晶片（SoC）、尚未推出商用。

供應鏈傳出，OPPO僅在晶片單次流片試驗費用就高達人民幣1億元，如果繼續向先進製程推進，投資額將遠不止這一級別。

當前手機行業正面臨持續不確定性的發展壓力，作為全球重要的智慧手機市場，2022年內地市場手機全年銷量跌破3億支大關，行業預計要恢復仍需至少二年左右時間。