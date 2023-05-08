美媒：美國制裁推動中企自研　不靠先進晶片開發尖端AI

美國的制裁行動正促使中國科技公司加快研發步伐，尋求在不依賴美國最先進晶片的情況下開發尖端人工智能（AI）。



美國《華爾街日報》星期天（5月7日）報道，該報在評估研究論文及採訪相關員工後發現，中國公司正研究一些能使用相對較少或沒那麼強大的半導體設備打造出尖端AI性能的技術。這些公司也在研究如何結合使用不同類型的晶片（也稱芯片），以避免過於依賴任何一種硬件。

中國通訊設備供應商華為技術有限公司、搜索公司百度和電商巨頭阿里巴巴集團等多間公司，都在設法更有效使用現有電腦晶片。

研究人員和分析師稱，使用這些變通方法追趕美國AI領頭羊公司仍是重大挑戰。有些實驗已讓人們看到了發展前景，這種研究如果成功推進，中國科技公司或許能夠克服美國制裁帶來的困境，並更具韌性地面對未來的限制。

華為和百度對有關報道不予置評。阿里巴巴未回應《華爾街日報》的置評請求。

目前將類似ChatGPT的模型商業化的競賽日益升溫，全球各地的公司都急需更強大的晶片，並在想方設法更有效地使用晶片，以壓低激增的AI開發成本。

中國公司員工、AI研究人員和行業分析師稱，對中國公司來說，更關鍵的議題是，美國的制裁已令它們難以獲取英偉達（Nvidia）等美企製造的最先進製程晶片，而為了製造對標（benchmark）ChatGPT的產品，這些中國公司已迅速消耗其現有的美國晶片庫存。

美國商務部2022年10月對向中國供應晶片實施全面限制，此後拜登（Joe Biden）政府已暗示可能實施進一步制裁。

美國政府實施的制裁導致中國企業無法獲得英偉達研發的、AI開發行業內最受歡迎的A100晶片，以及英偉達2023年3月推出的演算能力更強大的下一代版本H100晶片。

英偉達設計了降級版晶片專供中國市場，分別為A800和H800，以符合制裁要求。這兩種改良版晶片都降低了晶片之間的通訊能力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

