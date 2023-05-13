又一前金融高管受查　事主曾長期任職銀監會、民生銀行

中國金融領域持續展開反腐，據中央紀委國家監委網站周六（13日）消息，中國民生銀行銀行管理諮詢委員會原副主席邢本秀涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組和黑龍江佳木斯市監委聯合審查調查。



公開資料顯示，邢本秀1963年2月生，江蘇丹陽人，在職研究生學歷，1981年10月參加工作，1984年10月加入中國共產黨。他早年長期在銀監會系統任職，曾任銀監會遼寧監管局黨委書記、局長，銀監會黨委組織部部長、人事部主任，2010年7月出任中國民生銀行黨委副書記、副行長，2016年7月轉任中國民生銀行銀行管理諮詢委員會副主席，2023年2月退休。

據悉，類似退休、辭任後被查的金融高管今年已有不少，包括中國銀行原黨委書記、董事長劉連舸，中國光大集團股份公司原黨委書記、董事長李曉鵬兩名中管幹部，以及廣發銀行原黨委委員、監事長王桂芝、原南昌銀行股份有限公司黨委委員、副行長黃文傑等。

當中，3月19日，中國銀行發佈公告稱，公司董事會收到劉連舸的辭呈，隨後31日，中央紀委國家監委網站發布消息，指劉連舸涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。而李曉鵬則是4月5日，即退休離任約一年後，涉嫌嚴重違紀違法被查。