「藥中茅台」片仔癀原董事長、現副總雙雙被查　均涉嚴重違紀違法

有消炎止痛、保肝降酶等功效的中藥片仔癀，被稱為「藥中茅台」，更一度出現一粒難求、被炒至過千元（人民幣，下同）的情況。日前，片仔癀再因主要原料及人工成本上漲等原因加價，國內市場零售價從原先的590元/粒上調至760元/粒。

值得注意的是，福建省漳州市紀委監委於周三（10日）晚，1小時內連續發布兩則消息稱，漳州市九龍江集團有限公司黨委書記、董事長潘杰，和漳州片仔癀藥業股份有限公司黨委委員、副總經理劉叢盛，均因涉嫌嚴重違紀違法，接受漳州市紀委監委紀律審查和監察調查。



有消炎止痛、保肝降酶等功效的中藥片仔癀，被稱為「藥中茅台」。（林芷瑩攝）

公開資料顯示，1999年5月潘杰作為漳州製藥廠(片仔癀前身)副廠長入職同年改制創立的片仔癀後，歷任公司董事、副總經理、總經理等職務，於2014年12月離開。此後，潘杰在漳州市九龍江集團有限公司擔任董事長職務，該公司為片仔癀的控股大股東。

2021年4月，潘杰重回片仔癀，出任公司董事長。但2021年12月，潘杰再次辭去片仔癀董事長職務，不久後，再度執掌漳州市九龍江集團有限公司，出任公司黨委書記、董事長，直至此次被查。

同樣被查的劉叢盛亦深耕片仔癀多年。公開信息顯示，1991年8月至1993年1月，劉叢盛任漳州市製藥廠第一車間科員、藥物研究所團總支副書記；1993年1月至1999年12月，歷任漳州片仔癀集團公司(漳州市製藥廠)藥物研究所團總支副書記、供銷科團總支副書記、供銷科副科長。此後擔任片仔癀供銷科副科長、經營部主任助理、經營部副主任、國內市場部主任、市場策劃部主任、產品銷售部主任、營銷中心副主任、總經理助理等多個職務。

2017年10月至2020年10月，劉叢盛出任片仔癀副總經理兼營銷中心主任，兼任福建片仔癀健康科技有限公司董事長；2020年10月至今，繼續擔任片仔癀副總經理。

片仔癀。（視覺中國）

及至周四（11日），片仔癀發布公告稱，公司其他董事、監事及高級管理人員均正常履職。公司將盡快對劉叢盛原負責的業務做好妥善安排，使公司的正常生產經營不受該事項影響。截至公告披露日，公司尚未知悉劉叢盛被調查的具體原因。

據了解，片仔癀成立於1999年，於2003年在上交所上市，2006年成為經商務部認定的首批「中華老字號」企業之一。該公司旗下最著名的產品是與企業同名的片仔癀系列產品，其中片仔癀錠劑是其經典產品。