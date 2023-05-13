習近平河北考察：使京津冀成中國式現代化建設先行區、示範區

新華社報道，中共總書記、國家主席習近平日前在河北考察，周五（12日）下午，他在石家莊主持召開深入推進京津冀協同發展座談會時表示，要推動京津冀協同發展不斷邁上新台階，努力使京津冀成為中國式現代化建設的先行區、示範區。

中共中央政治局常委、國務院總理李強，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席座談會。中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇陪同考察並出席座談會。



習近平表示，京津冀協同發展取得新的顯著成效，疏解北京非首都功能初見成效，雄安新區建設取得重大階段性成果，北京城市副中心高質量發展步伐加快，「軌道上的京津冀」加速形成，美麗宜居京津冀取得豐碩成果，科技創新和產業融合發展水平持續提升。關於京津冀等重大區域發展戰略是推進中國式現代化建設的有效途徑。

習近平說，要推動北京「新兩翼」建設取得更大突破。北京城市副中心建設要處理好同雄安新區的關係，「兩翼」要協同發力，有效解決北京「大城市病」問題。要處理好同中心城區的關係，實現以副輔主、主副共興。要加快推進第二批北京市屬行政企事業單位遷入副中心，騰出的空間主要用於加強對首都核心功能的服務保障。要處理好同周邊地區的關係，帶動周邊交界地區高質量發展。

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習近平指出，京津冀作為引領全國高質量發展的三大重要動力源之一，擁有數量眾多的一流院校和高端研究人才，創新基礎紮實、實力雄厚，要強化協同創新和產業協作，在實現高水平科技自立自強中發揮示範帶動作用。要加快建設北京國際科技創新中心和高水平人才高地，著力打造中國自主創新的重要源頭和原始創新的主要策源地。要構建產學研協作新模式，提升科技成果區域內轉化效率和比重。要強化企業的創新主體地位，形成一批有自主知識產權和國際競爭力的創新型領軍企業。要鞏固壯大實體經濟根基，把集成電路、網絡安全、生物醫藥、電力裝備、安全應急裝備等戰略性新興產業發展作為重中之重，著力打造世界級先進製造業集群。

習近平強調，推進京津冀協同發展，最終要體現到增進人民福祉、促進共同富裕上。要大興調查研究之風，深入了解群眾需求，切實解決廣大百姓關心關切的利益問題，不斷提高人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。要加快推進公共服務共建共享，強化就業優先政策，促進京津冀地區更加充分更高質量就業。要推動京津優質中小學基礎教育資源同河北共享，深化區域內高校師資隊伍、學科建設、成果轉化等方面合作。要推進醫聯體建設，推動京津養老項目向河北具備條件的地區延伸佈局。要持續抓好北方防沙帶等生態保護和修復重點工程建設，持續推進綠色生態屏障建設等重大生態工程。

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習近平指出，要繼續加快推進交通等基礎設施建設，深入推進區域內部協同。要唱好京津「雙城記」，拓展合作廣度和深度，共同打造區域發展高地，在建設京津冀世界級城市群中發揮輻射帶動和高端引領作用。要把北京科技創新優勢和天津先進製造研發優勢結合起來，加強關鍵核心技術聯合攻關，共建京津冀國家技術創新中心，提升科技創新增長引擎能力。河北要發揮環京津的地緣優勢，從不同方向打造聯通京津的經濟廊道，北京、天津要持續深化對河北的幫扶，帶動河北有條件的地區更好承接京津科技溢出效應和產業轉移。要進一步推進體制機制改革和擴大對外開放，下大氣力優化營商環境，積極同國內外其他地區溝通對接，打造全國對外開放高地。

習近平強調，深入開展主題教育是今年黨建工作的重中之重。北京、天津、河北3省市黨委要認真貫徹落實黨中央的部署和要求，切實抓好主題教育，進一步增強各級黨組織的政治功能和組織功能，為推進京津冀協同發展提供堅強保證。