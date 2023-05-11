三常委陪同習近平赴雄安新區　歷史罕見背後的微妙政治秩序變化

5月10日，中國共產黨總書記習近平赴河北雄安新區考察，主持召開高標準高質量推進雄安新區建設座談會。這是規劃雄安新區以來習近平第三次實地考察，今次陪同人員中有三位政治局常委，分別是總理李強、中辦主任蔡奇和第一副總理丁薛祥。在北京之外的考察，竟有三位政治局常委陪同，而且其中還包括總理，堪為歷史罕見。這既凸顯出高層對於雄安新區的高度重視，又折射出政治秩序的變化。



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眾所周知，雄安新區是習近平成為中國最高領導人後所確定的國家戰略——京津冀協同發展的重要工程。2017年中共中央、國務院印發通知，決定設立雄安新區，並定位為「千年大計、國家大事」，「是繼深圳經濟特區和上海浦東新區之後又一具有全國意義的新區」，主要任務是疏解北京非首都功能。這一歷史罕見的定位無疑說明雄安新區在習近平時代的中國領導層眼中極其重要的地位。正因這樣，習近平分別在2017年、2019年和今次去雄安新區實地考察，便也不難理解。

除此之外，三位政治局常委陪同習近平考察雄安新區，還折射出中國政治秩序和倫理的微妙變化。過去，很少會有政治局常委陪同最高領導人在北京之外考察，除非涉及重大事情，而且和分管的政治局常委密切相關。

比如，2017年、2019年分別有一位政治局常委陪同習近平去雄安新區考察，即2017年的第一副總理張高麗和2019年的第一副總理韓正。再如，2020年習近平在安徽省合肥市主持召開紮實推進長三角一體化發展座談會，時任第一副總理韓正出席並講話。若依照過去的政治慣例，今次只需一位政治局常委陪同習近平去雄安新區考察，即現任第一副總理丁薛祥。但事實上，除了丁薛祥，還有總理李強和中央書記處書記蔡奇。

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這便折射出政治秩序和倫理的變化。蔡奇陪同習近平是因為他身兼中辦主任。中辦主任陪同最高領導人是中國政治長期以來的慣例。但與以往不同的是，蔡奇是以政治局常委和中央書記處排名第一的書記身份兼任中辦主任，打破過去數十年的慣例，既空前提升了中辦的地位和重要性，又強化了中共中央集中統一領導。這一變化意味着今後習近平的活動通常都會有身兼中辦主任的政治局常委蔡奇陪同。

2019年1月16日，時任第一副總理韓正陪同習近平赴河北雄安新區考察調研。（新華社）

在今次陪同習近平考察雄安新區的三位政治局常委中，總理李強尤其值得外界關注。在長期以來的中國政治語境中，總書記、總理都是負責全面工作，總書記身兼國家主席，屬於國家元首，總理是行政機構負責人，屬於政府首腦。

過去20多年以來，總書記和總理通常不會在北京之外同時出現，除非遇到極其重大的事情。比如，1997年香港回歸，時任總書記江澤民和時任總理李鵬共同出席交接儀式。同樣是在1997年11月，三峽工程實現大江截流，江澤民和李鵬同時出現在現場。再如，2008年汶川大地震，時任總書記胡錦濤和時任總理温家寶都趕往現場指揮救災。

今次總理李強陪同習近平去雄安新區考察，既說明雄安新區在高層看來極其重要，又折射出政治秩序和政治倫理的變化，即在「民主集中制」框架下更加偏向「集中統一領導」，用總理李強上任以來的說法是「要堅定維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導」，「本屆政府的工作就是要把黨中央的決策部署貫徹好、落實好，我們每一位同志都要當好執行者、行動派、實幹家」。