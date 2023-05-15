梁成運神秘身分曝光　為「愛國僑領」曾支持《港區國安法》反台獨

江蘇省蘇州市中級人民法院15日（周一）宣判，78歲的香港居民梁成運犯間諜罪罪成，判處終身監禁。官方通報雖未詳細提及被告身份，但根據資料，官媒在多年前曾報道一名與案中被告同名之人士，而且出生日期一致。



綜合各種資料，梁成運被稱為「愛國僑領」，曾任美中友好促進會會長、美國德州的中國和平統一促進會主席等眾多職位，曾與多位中共高層及政界名人同場合影，包括前中央外事辦主任楊潔篪等。



梁成運曾與中共高層同場合影（點圖放大）：

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香港出生 後移居美國

官媒《人民日報》海外版2004年9月8日的一篇題為「國慶抒懷（組圖）」的報道之中提到「梁成運」，報道指「梁成運」1945年5月1日出生於香港，現居美國。報道提到的出生年月日與蘇州官方通報的「梁成運」一致。報道又附上梁成運與時任駐美國大使楊潔篪的合照。

該報道指，梁成運16歲赴英國受教育，後到美國紐約聯合國總部擔任公務員，離職後在美國從商。報道又指梁成運「熱愛中國、擁護中國統一」，積極推動和開展中美經貿和文化的交流，多次邀請和安排美國地方政府主管經貿的官員和外國商人到中國考察、投資，進行合作，還多次接待中國赴美考察的團組。

曾表態支持《港區國安法》

此外，據新華網於2015年報道，美國南部地區僑胞5月在侯斯頓聯合舉行座談會。報道稱，「座談會由德克薩斯州中國和平統一促進會、美中友好促進會聯合主辦。出生在中國香港的德克薩斯州中國和平統一促進會會長梁成運說，『一國兩制』不僅能保持香港的繁榮穩定，也能促進和保持台灣地區的繁榮穩定」。

2015年國家主席習近平訪問美國時，據當地華文媒體報道，梁成運曾稱「中美高層之間的交流互動是增進中美兩國人民之間友誼和互信的基礎，尤其有利於華僑華人在美國的安居樂業。美南地區僑界對習近平9月到訪美國非常關注。」

梁成運曾經表態支持《港區國安法》。根據「全美中國和平統一促進會聯合會」網站，該會在2020年發表聲明，表示堅決擁護和支持落實《港區國安法》，形容是「懲治極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，給香港發揮定海神針的作用」。

另外根據德州中文媒體《世界名人網》2020年5月報道，梁成運以及另外兩名僑領，就著台灣總統蔡英文第二屆任期就職發表聯合聲明「堅決反對任何『台獨』行為」；又指蔡英文的內心有「台獨主張」，奉勸她「回頭是岸」，接受中國統一。

梁成運曾前往江蘇連雲港的眼科醫院考察，並捐助過多名白內障兒童的手術費用，獲委任成為醫院的名譽院長。（《世界名人網》）

梁成運又曾於2015年10月以「美國梁氏文化交流基金會主席」等身份，前往江蘇連雲港的眼科醫院考察，並捐助過多名白內障兒童的手術費用，曾獲委任成為醫院的名譽院長。

一審被判終身監禁 擁美國護照

據早前報道，蘇州官方通報指，梁成運（英文名JOHN SHING-WAN LEUNG），男，1945年5月1日出生，香港永久性居民身份證號碼A801XXX，港澳居民來往內地通行證號碼H0681XXXX，美國護照號碼50546XXXX。

通報指，梁成運因涉嫌從事間諜活動，江蘇省蘇州市國家安全局於2021年4月15日依法對其採取強制措施。

蘇州市中級人民法院經依法審理，於2023年5月15日一審公開宣判，認定梁成運犯間諜罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人財產50萬元 。