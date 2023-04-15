航天專家留學被請吃燒烤終策反成間諜　外洩大量涉密資料被判七年

4月15日是「全民國家安全教育日」。日前央視披露，航天領域科研人員趙學軍，在赴國外大學做訪問學者期間，被境外間諜情報機關人員一步步拉攏策反。



趙學軍訪學結束回國後，在國內多地繼續與該國間諜情報機關人員多次見面，並向對方提供了大量涉密資料。2022年8月，人民法院以間諜罪判處趙學軍有期徒刑7年。



央視報道，趙學軍是中國某科研院所的科研人員，屬於重要涉密人員。2009年，趙學軍赴西方某國留學，誰知才到國‍外，就被當地一名外籍男子盯上了。

該外籍男子多次向其稱讚比較讚賞趙學軍的學識，與趙學軍進行了結識，結識之後更是多次以項目掙了錢為由，請趙學軍吃燒烤，雙方增進感情。

由於趙學軍一直覺得自己的專業才能在工作沒有得到充分的重視。剛到國外人生地不熟的趙學軍，不僅受到對方的熱情宴請，因專業學識還被對方大加讚賞，雙方友誼也在一次次的接觸中逐漸升溫。



後來，趙學軍的家屬赴國外探親，對方不僅熱情邀請趙學軍和家人共同出遊、觀看演出，還精心準備了禮物。心裡認定了這個異國他鄉的好友後，趙學軍開始按照對方的需求，提供航天領域相關專業知識，並以諮詢費的名義收取相應的報酬。

一年留學生活，趙學軍臨近回國之前，境外的人員把趙學軍約到酒店裡，跟他說：「我是替情報部門工作的，我們也急需想瞭解，你正好也比較符合我們的需求，希望你能夠到我們這來工作，一個月是一千美元，如果你做好了的話，有出色的報告，可以再加八百美元。」

趙學軍對這次見面談話的內容大為震撼、徹夜難眠。趙學軍思慮再三後，還是選擇了與境外間諜情報機關合作。

回國後，趙學軍利用在科研院所工作的便利條件，大量蒐集中國航天領域核心要害情報，並使用境外間諜情報機關提供的專業間諜器材，將情報提供給對方。其間收取數十萬元間諜經費。

北京市國家安全域幹警透露，每次境外間諜情報機關人員與趙學軍見面時，向其發放的間諜經費都是以現金的形式，並且境外間諜情報機關人員還會特意叮囑趙學軍，這些錢不要存入銀行，也不要向任何人轉賬，避免留下追蹤的痕跡。

2019年6月，國家安全機關對趙學軍採取強制措施，經審查認定趙學軍向境外提供的情報，屬於中國航天領域最新研究進展情況。2022年8月，趙學軍因間諜罪被判處有期徒刑7年，剝奪政治權利3年，並處沒收個人財產人民幣20萬元。

趙學軍接受央視採訪時追悔稱，「無事獻慇勤，非奸即盜。他請我吃飯，本來就沒安什麼好心，我還樂呵跟人家吃去。其實我自己的一個根本問題就是，我對自己沒有原則，貪圖小利，把自己保密身份給忘了，人家是有備而來，人家是有目的的，我接受懲罰是我自己應該的。」