「重慶造」汽車飆售中亞五國　今年首四個月貨值同比增長近40倍

重慶市海關5月17日通報，重慶市今年首四個月向中亞五國出口汽車貨值同比增長近40倍。



據中新社報道，據統計，2023年1月至4月，重慶向中亞五國，即哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克和土庫曼出口汽車4119輛、貨值4.9億元人民幣，同比分別增長17.8倍、39.6倍，增幅較大。

重慶興歐報關服務有限公司總經理梁婕介紹說，近年來，「重慶造」汽車在中亞國家很受歡迎，訂單連年增加，企業對重慶物流運輸也有了更多期盼。中亞國家深居內陸，主要運輸方式是陸運，但鐵路集裝箱運輸或者公路運輸都跟不上重慶汽車出口的需求。

新能源汽車出口成為中國外貿的增長點。（路透社）

重慶海關所屬重慶港海關關長劉湘斌說，瞭解情況後，與相關部門、企業綜合分析研判，大家均認為JSQ型車專列最具可行性。

JSQ型車俗稱「籠車」，是運輸商品汽車的專業貨運車輛，商品車可直接駛入JSQ專列車廂，無需安裝托架，每節車廂可裝載九台至10台汽車。對較傳統的鐵路集裝箱運輸而言，JSQ型車單批運量更大、裝卸效率更高、運輸成本更低、運輸穩定性和安全性也更有保障。

據介紹，為進一步提高通關便利化水準，重慶海關還建立了商品汽車出口綠色通道；同時加強與口岸海關聯繫配合，最大限度壓縮班列在邊境口岸的通關時間。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

