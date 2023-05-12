「一月超德、一季趕日」　今年首季中國成全球第一大汽車出口國

根據乘用車市場訊息聯席會（乘聯會）數據，中國今年第一季汽車出口106.9萬輛，同比增長54%，同期日本汽車出口量為104.7萬輛，這意味著中國已正式超越日本，成為世界第一大汽車出口國。



早先，中國汽車製造協會方於今年1月12日宣布，2022年中國出口311萬輛汽車，遠超德國265萬輛，躍居世界第二位。短短三個月過去，爾今再傳數據捷報，中國今年首季汽車出口表現再超日本，可見中國汽車工業增長勢頭驚人。

據《驅動之家》報道，中國自2009年以來一直是全球最大的汽車市場，不過中國汽車消費市場，長期由福士、通用、寶馬和平治等外國品牌主導。但是，2021年中國汽車全年出口超過200萬輛，超越韓國成為世界第3大汽車出口國。到了2022年，中國汽車出口達到332萬輛，首次超越德國，成為世界第2大汽車出口國。

過去中美大打關稅戰期間，一度令中國汽車進出口數量暴跌。（路透社）

報道指稱，若按季度來算，今年首季中國出口汽車為106.9萬輛，而剛獲證實的日本汽車出口數據為104.7萬輛，顯示中國今年首季汽車出口已超越日本，成為全球最大汽車出口國，若無意外，今年中國很有希望拿下全球汽車出口冠軍的寶座。

另據中國汽車工業協會（中汽協）5月11日發佈數據顯示，今年1月至4月，中國汽車企業出口137萬輛，其中乘用車出口114.2 萬輛，同比增長1.1倍；4月月中國汽車企業出口37.6 萬輛，環比增長 3.3%，同比增長 1.7 倍。

乘聯會秘書長崔東樹認為，今年汽車出口的主要動力仍是俄烏危機下的俄羅斯市場的國際品牌全面被中國車替代，以及中國的新能源出口競爭力提升。據中汽協數據顯示，今年1月至4月新能源汽車出口 34.8 萬輛，同比增長 1.7 倍。其中4月出口了10萬輛新能源汽車。

重慶一停車場內新能源車正在充電。（資料圖片/中新社）

對於中國成為全球第一大汽車出口國這一觀點，中汽協副秘書長陳士華表示，雖然目前中國汽車出口情況良好，但 2023 年只度過了四分之一，後續市場也可能存在一些變化。

根據中汽協掌握的數據顯示，中國汽車在非洲主要出口到埃及和南非，在亞洲主要出口到沙特、印度、泰國和越南，在歐洲主要出口到俄羅斯和英國，在北美洲主要出口到美國和墨西哥及加勒比海地區，在南美洲主要出口到巴西、智利、秘魯和厄瓜多爾。