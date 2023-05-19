國台辦：即日起恢復台旅遊團赴大陸觀光

台灣何時開放團客到中國大陸旅遊近月多有討論，國台辦發言人馬曉光先是周三（17日）透露，台灣團客赴陸旅遊「靜待好消息」，2日後，馬曉光周五（19日）答記者詢問時表示，經向有關主管部門瞭解，即日起恢復旅行社經營台灣居民赴大陸團隊遊業務。



馬曉光表示：「我們熱忱歡迎台灣同胞來大陸旅遊觀光，遊覽大好河山，看看各地發展新貌。」

同日，文化和旅遊部發布關於恢復旅行社經營台灣居民入境團隊旅遊業務的通知，指為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，經綜合研判，即日起恢復旅行社及在線旅遊企業經營台灣居民入境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。

通知稱，各地要秉持「兩岸一家親」的理念，穩妥推進旅行社恢復經營台灣居民入境團隊旅遊業務工作。指導本地旅行社做好線路設計和產品對接，落實好各項工作要求，執行團隊旅遊管理各項製度和規範，切實維護旅遊市場秩序。

針對大陸官方釋出恢復台灣團客赴內地旅遊善意，台灣旅行商業同業公會理事長蕭博仁受訪表示，對該消息感到非常期待。蕭博仁表示，當初大陸也是禁止接待旅行團，現在大陸這邊已經開了，還是要等台灣這邊恢復，這個部分可能要等小兩會（台旅會與海旅會）坐下來談才能夠再宣布。