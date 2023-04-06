大陸巡航檢查兩岸直航貨船及小三通客船　台方批違反協議和慣例

台灣總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，中國大陸5日（周三）宣布啟動為期三天的台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動，宣稱將對兩岸直航貨船、小三通客船、施工作業船等實施現場檢查。台灣陸委會和交通部5日深夜發文，批評行動明顯違反兩岸海運協議及海事通用慣例，對中國大陸的行動表達強烈不滿，並提出嚴正抗議。



中國大陸5日宣布啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。（福建海事局）

台灣陸委會發布新聞稿稱，陸方作為是蓄意升高兩岸緊張情勢，影響區域和平穩定，且明顯違反兩岸海運協議及海事通用慣例，將對兩岸間的交通正常往來產生嚴重不利影響，已向陸方表達強烈不滿及嚴正抗議。

台灣陸委會強調，疫後逐步恢復兩岸健康有序交流，是台方持續推動的政策方向，但若陸方執意採取片面無理作為，對兩岸正常交流製造阻礙，台方勢將被採取相應作法，後面衍生的相關責任必須由陸方負擔。

台灣交通部航港局也發布新聞稿稱，已立即透過小三通及海運小兩會聯繫管道向陸方有關單位表達強烈不滿與嚴正抗議，並已通知相關航運業者如遇對方海警登檢要求，應予拒絕，並立即通報海巡署協助戒護、應處。

專項行動為期三天 對象包括兩岸直航和小三通客貨船

據央視新聞報道，由台灣海峽大型巡航救助船「海巡06」輪領銜的海事執法船艇編隊5日上午9時駛離福建海事局平潭海事監管基地，開啟台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。

報道指，這次專項行動為期三天，福建海事局出動「海巡06」輪編隊和海事執法人員，會同東海救助局、東海航海保障中心等相關力量，將對平潭對台直航集裝箱航線、小三通客運航線、台灣海峽船舶習慣航路、商漁船通航密集區以及非法採砂活動多發區等水域開展巡航巡查。

報道又指，行動期間，海事執法人員對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查，確保船舶航行安全，保障水上重點工程作業安全有序。

根據資料，「海巡06」是台灣海峽首艘大型巡航救助船，船長128.6米，型寬16米，型深7.9米，滿載排水量6600噸，最高航速23節，續航力10000海里，能夠到達全球除南北極以外的所有海域。去年7月該船在福建平潭正式列編福建海事局。該輪搭載船用北斗系統、GPS全球定位系統等通信設備，並設有網絡數據中心，可作執行海上巡視、海事監管、海上交通事故調查處理和船舶污染監測等任務，能在12級風、9級海況下進行深遠海巡航，在11級風、7級海況下開展海事執法活動。