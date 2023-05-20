亞投行長金立群：亞投行將積極支持長三角一體化發展

亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）行長金立群在「第三屆江蘇發展大會」上表示，亞投行將積極助力江蘇省可持續發展、積極支持長三角一體化發展等。



第三屆江蘇發展大會5月20日在南京召開，金立群作為大會嘉賓發表演講。金立群表示，江蘇經濟社會發展保持快速增長，不斷邁上新台階，展現出強大的創新能力和經濟活力。作為江蘇人，他對家鄉取得的巨大發展成就深感自豪。

金立群表示，當前，世界正處於大變革、大轉換、大調整的重要階段，風險因素顯著增加。而江蘇經濟進一步提質升級、實現可持續發展，對於中國乃至全球都將有引領和示範效應。

尤其江蘇工業門類齊全，產業體系完善，產業鏈完備，尤其是在先進製造業領先優勢明顯。江蘇形成了高水平的開放型經濟體系，國際產業循環參與度高，與國際規則接軌度高，在進出口貿易和吸引外國直接投資方面有強大實力，同時江蘇民營經濟活躍，有完備的支持創新的制度體系。

江蘇省委書記信長星出席「第三屆江蘇發展大會」開幕式，並發表主旨演講。（衛視截圖）

金立群在會上表示，亞投行將積極助力江蘇省可持續發展，支持江蘇加快實現綠色低碳轉型，重點探索在新能源、可再生能源、循環經濟、清潔城市以及綠色基礎設施等領域投資；積極支持通訊網絡、傳統基礎設施數字化、訊息化升級等數字基礎設施建設，為江蘇產業發展賦能增效。

例如探索推動醫療、教育、養老以及城市公共服務等領域的合作，助力江蘇包容性發展；積極支持長三角一體化發展，同時鼓勵包括江蘇企業在內的中國企業通過亞投行平台融入國際產業分工；深度發掘與江蘇金融機構和民營企業的合作機會，支持江蘇進一步提升經濟發展活力，完善營商環境。