長三角區域協同創新指數發布　高技術產業利潤達3594億元

《澎湃新聞》報道，2023年4月，上海市科學研究所聯合江蘇、浙江、安徽三省科技情報研究所共同發布《長三角區域協同創新指數2022》（以下簡稱《指數報告》）顯示，長三角區域協同創新能力正在穩步提升。



報道稱，2023年4月，上海市科學學研究所，聯合江蘇省科技情報研究所（江蘇省科技發展戰略研究院）、浙江省科技信息研究院、安徽省科技情報研究所（安徽省科技檔案館）共同發布《長三角區域協同創新指數2022》，為第四次共同發布該指數報告。

該《指數報告》以2011年為基期，以提升長三角區域協同創新策源力、支撐長三角高質量一體化發展為評價對象，測算評估了2011-2021年長三角區域協同創新指數得分情況。

報告顯示，長三角區域協同創新指數從2011年的100分（基期）增長至2021年的247.11分，較2011年增長近1.5倍，年均增速9.47%，長三角科技創新一體化能力顯著提升。

從5項一級指標變化情況來看，成果共用指標增幅最大，10年間年均增速達到13.98%。其次是資源共享指標，年均增速達到10.33%。第三是創新合作指標，年均增速達到7.82%。相對而言，產業聯動和環境支撐兩個指標發展增速稍顯緩慢。

報告同時反映出長三角區域協同創新發展的三大趨勢：一是研發經費與人才集聚加速。二是前沿科學與技術融合加深。三是科創資本與產業賦能加強。

2021年，長三角地區研發投入強度達3.01%，超過全國平均水平近三成，長三角地區財政科技撥款佔政府支出的比重為5.02%，高出全國平均水平兩成。國際科技論文合作數量達到26481篇，較2011年增長近6倍。高技術產業利潤高達3594億元（人民幣，下同），較2011年增長1.31倍，佔全國高技術產業利潤的近3成，獲融資企業數量超過1.2萬。