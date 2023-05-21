中國籍漁船印度洋傾覆39失蹤　搜救進展：船長艙內打撈起1具遺體

5月16日，中國籍遠洋漁船「魯蓬遠漁028」在印度洋發生傾覆，船上39人失聯，包括中國籍船員17人，熱帶氣旋風暴法比恩是造成事故的主要原因。事故發生後，交通運輸部、中國駐各國領事館組織各方對傾覆漁船展開搜救工作。

據新華社引述交通運輸部消息，20日，斯里蘭卡軍艦打撈起一具遇難者遺體，已移送至中方漁船。經過4日搜救，目前共發現並打撈起3具遇難者遺體，後續搜救工作仍在持續。



新華社報道稱，20日斯里蘭卡軍艦抵達事發海域，所屬潛水員搭乘小艇抵近失事漁船「魯蓬遠漁028」勘察探摸，19時許，從難船船長艙內發現打撈起1具遇難者遺體並轉送至中方漁船。

21日10時30分，斯里蘭卡軍艦再次施放小艇抵近遇難船隻開展水下探摸作業，中國海上搜救中心協調中方船舶進行配合。10時40分，此前已參加救援的中方搜救輪「德添」再次拖放小艇抵近遇難船隻，搜救人員登上傾覆漁船進行多點位敲擊，均無回應。

11時，搭載上海打撈局12名應急救助隊員的「山東德隆」輪自斯里蘭卡漢班托塔港啟航，預計23日傍晚抵達現場。

截至目前，遇難船隻僅小部份船底露出水面，狀態未見明顯變化，緩慢向東南方向漂移。現場14艘搜救船舶，包括中方拖輪1艘，軍艦3艘、商船2艘、漁船7艘以及斯里蘭卡軍艦1艘。增援力量漁船「魯榮遠漁運898」預計22日凌晨到達現場。

據此前報道，18日，中國海軍軍艦已發現並打撈起2具遇難者遺體。交通運輸部表示，將繼續全力做好搜救工作，盡最大努力搜救失蹤人員。