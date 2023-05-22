北上注意｜鍾南山：6月底為本輪新冠疫情高峰　每周6500萬人中招

中國科學院院士鍾南山22日（周一）在2023大灣區科學論壇生物醫藥與健康分論壇上

表示，模型預測本輪內地疫情於4月中旬起峰，5月底出現一個小高峰，波峰感染數量每周約4000萬宗。而到6月底預測將出現本輪疫情的高峰，感染數量為每周約6500萬宗。



鍾南山在2023大灣區科學論壇生物醫藥與健康分論壇上表示，模型預測6月底將出現本輪疫情的高峰。（南方+）

鍾南山指，「就當前而言，對於有基礎病的人群預防感染極為重要」，Omicron造成的死亡不單純是直接引起的重症肺炎死亡，現在Omicron引起的死亡常常是引起基礎疾病，如心臟病、神經系統病等，繼而導致病情加重死亡。

鍾南山表示，研發針對XBB變異株有更好保護能力的疫苗非常重要。他透露，目前已經有2款針對XBB的疫苗在內地被初步批准，還有三四款很快能被批准，「研究更加有效的疫苗，我們是能走在國際前面的」。

鍾南山表示，內地的疫情防控戰略已經從過去的預防感染調整為現在的預防重症，因為感染是很難預防的。

鍾南山說，根據多方面材料判斷，4月底、5月初有一個新冠病毒感染的小高峰，「這是我們預料到的」。在分論壇上，鍾南山分享了基於SEIRS模型對全國2023年新冠第二波疫情（XBB）的趨勢預測結果。模型預測本輪疫情於4月中旬起峰，5月底出現一個小高峰，波峰感染數量每周約4000萬宗。而到6月底預測將出現本輪疫情的高峰，感染數量為每周約6500萬宗。