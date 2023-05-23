求愛不成當街捅殺女子　湛江男一審被判死刑　後悔所為但未道歉

2022年12月，湛江發生當街捅人案，一名男子因求愛不成，將20歲女子當街捅殺。案件在當時引起廣泛關注。5月22日下午湛江中院對案件作出一審判決：判處被告人黃某南死刑，黃某南不服當庭上訴。家屬則放棄民事賠償，堅決要求判其死刑。



2022年12月9日，黃某南作案後逃離現場，20歲女傷者陳某萍經送院搶救無效死亡。據起訴書，陳某萍一共被捅16刀。殺害陳某萍後，黃某南還計劃殺死另外3名前同事，經家人勸說才終止罪行。第二日凌晨，29歲犯罪人黃某南向公安自首，並交代其因感情糾紛持刀殺死前同事陳某萍的犯罪事實。

時隔近半年，22日下午案件在廣東湛江中級人民法院開庭審理。據《澎湃新聞》報道，一審判決書中，黃某南的親屬證言稱，被告人身體、精神方面均無問題，其家族也沒有遺傳病和精神病。

由於黃某南為主動自首，亦有犯罪中止等情況，其辯護人提出從輕處罰，判其無期的請求。但法院審理認為，黃某南欲殺害多人，犯罪動因卑劣；殺人準備活動縝密，人身危險性極大；殺人決議深重，主觀惡性極深、手段殘忍。且在鬧市區小學門口行兇殺人，給社會公眾造成極大恐慌，影響惡劣。因此，雖其有自首情節，但不足以對其從輕處罰。

黃某南在鬧市區小學門口捅殺陳某萍▼▼▼

據此前報道，20歲的被害人陳某萍是黃某南在湛江某酒店工作時的前同事。陳某萍的微信聊天記錄顯示，她與黃某南並無過多接觸，但一直遭到騷擾糾纏，甚至在黃某南離職後，仍對陳某萍死纏爛打，甚至持刀威脅。

在庭審中，黃某南對犯罪事實供認不諱，但他並未向受害者及家屬道歉，公訴人建議判處黃某南死刑。對於作案動機，他表示，追求被拒絕後，覺得「沒面子」、「不開心」遂產生殺人想法。當聽到公訴人建議判處死刑時，黃某南才對自己的行為感到「後悔」。

陳某萍的姐姐陳詠琪表示，黃某南的作案手法非常惡劣，給受害人及其家屬帶來了巨大的傷害，家屬的訴求就是請求法院判處黃某南死刑。