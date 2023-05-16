男子地鐵持刀與人發生衝突　周圍乘客驚呼：不要搞　警介入調查

上海地鐵兩名男子發生衝突，其中一人更一度持刀刺向對方。地鐵客服人員對此表示，已將情況進行反饋調查。



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據《澎湃新聞》報道，事發於周一（15日），在上海地鐵2號線車廂內一名男子持刀與另一名男子發生肢體衝突。

網傳影片顯示，一名黑衣男子拉住另一名坐在座位上男子的衣領，二人僵持不下，只見黑衣男子大力揮動手中的刀欲刺向對方惟未果，期間有人不斷大喊「不要搞、不要搞」，一旁有乘客試圖阻止亦有其他乘客見狀離開。

對此，上海地鐵客服人員表示，管制刀具不能進入地鐵範圍，已有相關部門在處理，目前警方亦已介入調查此事。

網民點睇：

「現在刀能進地鐵了？那下次可能會有嘣嘣？（槍）」

「地鐵的安檢是防君子不防小人。」

「所以地鐵安檢是擺設嗎。」

「建議終身禁止坐地鐵。」

「我一個修指甲套裝裡面的眉剪都不能進地鐵，這刀能進簡直就是個笑話。」



根據《中華人民共和國治安管理處罰法》相關條例規定，非法攜帶槍支、彈藥或者弩、匕首等國家規定的管制器具的，處5日以下拘留，可以併處500元人民幣以下罰款；情節較輕的，處警告或者200元人民幣以下罰款。非法攜帶槍支、彈藥或者弩、匕首等國家規定的管制器具進入公共場所或者公共交通工具的，處5日以上10日以下拘留，可以併處500元人民幣以下罰款。