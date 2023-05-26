國企突然大規模解約　應屆苦主嘆困擾：曾為offer拒世界500強公司

內地就業環境嚴峻，即使成功獲國企聘請也不代表高枕無憂。近日，新能源科技企業—中創新航公司曝出大面積解約應屆畢業生，有網民表示，自己經已獲得offer，還多次就入職與對方正常溝通，可在24日，入職群聊在沒有任何公告的情況下突然解散，自己亦隨即收到解約通知。公司方面會賠償3000元人民幣的違約金，不過有被解約者不接受「崗位變動」的解約理由，要求官方說明。



四川成都一名周姓大學應屆畢業生透露，她去年參加秋招，11月接到中創新航成都分公司的offer，當時對方還很著急地催促她3天內考慮好，最後她簽訂了三方協議。在接到offer、等待畢業的這些月來，周同學拒絕了三四份上市公司、世界五百強公司的入職通知，期間還參加了公務員考試並成功上岸，只是考慮到距離問題而拒絕入職。

不過始料未及的是，5月24日下午，入職群聊在沒有任何公告下突然解散。一個多小時之後，周同學就收到了解約電話和郵件，理由是「崗位變動」。公司又讓她提供銀行卡賬號，說會賠償3000元違約金。不想死得不明不白的她繼續追問具體理由，然而對方態度極為敷衍，不再回覆。對此，她不能接受，認為目前春招已經結束，自己也為了這份工作而拒絕了多間公司的offer，突然解約給她帶來了很大的就業困擾。

據了解，周同學所學專業是公共管理，其應聘的崗位是辦公服務崗，但事實上，被解約的遠不止該崗位，「很多設備工藝師，前端研發師等都被解約了，所以不局限於某一個崗位，而是大規模解約」。她事後加入一個中創新航全國被解約應屆生的群組，人數多達600多人，發現幾乎所有的2023屆應屆畢業生都被解約了，地點遍及成都，合肥、廈門、常州、武漢等分公司，涉及約2000人甚至更多。另有傳言指出，部分2022屆的員工也被裁員。

在社交平台上，不少網友都表示出現了無故解約的情況，有的還曬出了相關圖片。現時，被解約的苦主紛紛要求官方作出說明。另有內媒就事件撥打多地分公司的官方電話，但並未接通，周同學提供的相關工作人員的電話也並未接通。

據了解，中創新航科技股份有限公司為國有企業，亦是全球領先的新能源科技企業，前身為天空能源（洛陽）有限公司，成立於2009年，2022年在香港聯交所正式上市。目前，公司已在江蘇、福建、四川、湖北、安徽、廣東等建立多個產業基地。