「擴、促、兜」穩內地就業　人社部：補助不裁員、少裁員企業

中國國務院日前發布《優化調整穩就業政策措施全力促發展惠民生的通知》。人力資源和社會保障部強調是圍繞「擴、促、兜」綜合施策，其中將對不裁員、少裁員的參保企業，繼續發放一定比例的「失業保險穩崗返還」，以及穩住公共部門職位規模，努力穩住畢業生就業水準。



人力資源社會保障部副部長俞家棟指出，就業是最基本的民生。此次調整穩就業政策措施打出今年穩就業政策組合拳：「擴」就是多方位擴大就業容量。聚焦吸納就業能力強的企業擴大職缺支持，加強政策激勵；重點包括對就業帶動能力強的企業，配備就業服務專員，一籃子提供用工、培訓、政策等扶持，支持金融機構開展穩崗擴崗金融服務和貸款業務。

另對不裁員少裁員的參保企業，繼續發放一定比例的失業保險穩崗返還。（失業保險穩崗返還，是指對依法參加失業保險並足額繳納失業保險費，且不裁員或少裁員的企業，可按不超過該企業及其職工上年度實際繳納失業保險費總額的一定比例給予穩崗返還。）

2022年，浙江省歡迎全國高校畢業生到當地就業創業，大學生從事家政、養老和現代農業創業，將提供人民幣10萬元創業補貼。（資料照片）

其次，「促」則是多管道促進大專院校畢業生等青年就業創業。集聚大專院校畢業生規模再創新高的情況，千方百計穩住公共部門職位規模、拓寬市場化就業管道，努力穩住畢業生就業水準。重點包括鼓勵企業吸納就業，對企業招用畢業年度或離校2年內未就業大專院校畢業生、登記失業的16歲至24歲青年，簽訂1年以上勞動契約的，發放一次性吸納就業補貼。實施好基層服務專案，落實學費補償和國家助學貸款代償、高定工資等支持。

同時，支持國有企業擴大招聘規模，對工資總額難以滿足擴招畢業生需求的國有企業，可給予一次性增人增資。穩定機關事業單位職位規模，合理確定招考招錄時間。實施2023年百萬就業見習職位募集計劃，落實見習補貼，對見習期未滿與見習人員簽訂勞動契約的，給予剩餘期限見習補貼。

「兜」是多層次兜牢民生底線。聚焦困難群體求職就業面臨的問題，分層分類提供就業援助、失業保障和社會救助。重點包括對就業困難人員，及時提供就業援助，對企業招用登記失業半年以上人員，簽訂1年以上勞動契約的，可發放一次性吸納就業補貼。對失業人員，及時兌現失業保險待遇。出現生活困難的，納入最低生活保障、臨時救助等社會救助範圍。