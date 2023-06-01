NGO稱內地女網紅泰國被下藥擄至緬甸強暴　內媒：疑似事主稱造謠

美國非牟利組織「全球反詐騙組織」（Global Anti Scam Org, GASO）近日聲稱公開數宗泰國擄人事件，聲稱一名內地百萬粉絲女網紅在曼谷被下藥，其後遭詐騙集團擄至緬甸KK園區強暴及軟禁。



內媒《大河報》周三（5月31日）的報道聲稱聯繫到女事主，女事主一方表示的確在泰國被賣到緬甸詐騙園區，但「被下藥、被強暴、百萬粉絲女網紅」這些信息均不實。《香港01》正向全球反詐騙組織查詢相關事實。



全球反詐騙組織5月30日在Facebook上聲稱公開兩宗泰國擄人事件，其中一個個案是內地一名百萬粉絲女網紅，在曼谷一家知名的酒吧被下藥。當她隔天醒來時，發現人已經在緬甸KK園區。組織獲報得知，她已經不幸被詐騙集團強暴，並且被軟禁，組織目前正努力營救。全球反詐騙組織5月31日表示，涉事女網紅最快當日可以從緬甸KK園區出來。

《大河報》的報道引述一位東南亞救援組織人士阿龍表示，5月31日的確從緬甸妙瓦底KK園區協調幫助一位24歲的廣西女孩回國。該女孩去泰國旅遊，但抵達泰國後上錯了車，誤以為是朋友來接機的車，沒想到上車後被拉到了緬甸。

《大河報》報道稱，已聯繫上該名女生七七（化名）。5月31日，她剛被解救出詐騙園區，正在從緬甸前往泰國曼谷的路上。

七七認為，全球反詐騙組織宣稱的被救出的內地女子正是自己，但「被下藥、被強暴、百萬粉絲女網紅」這些信息均不實，且影響了自己的聲譽。七七稱，她需要公開澄清與道歉。

七七的母親則稱，3月1日，女兒前往泰國旅遊，被賣到了緬甸的東方匯詐騙園區，又被以大約10萬元（人民幣，下同）的價格賣至KK園區。在阿龍的幫助下，家屬賠償了KK園區5萬元，女兒得以解救。

報道稱，針對七七是否就是全球反詐騙組織所介紹的「百萬粉絲女網紅」，《大河報》詢問該組織負責人時得到了否定的答案。

報道引述東南亞救援人員表示，看到消息後，他們第一時間聯繫了全球反詐騙組織，對方一位成員告訴他們，該「百萬粉絲女網紅」事件是某位組織成員的個案，發言人在發言時並未詳細了解。

《香港01》正向全球反詐騙組織查詢相關事實。