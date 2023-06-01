27歲台男疑清邁喝酒遭迷暈綁至緬甸園區　為逃走由4樓跳下摔癱

美國非牟利組織「全球反詐騙組織」（Global Anti Scam Org, GASO）近日聲稱公開數宗泰國擄人事件，涉及大陸及台灣旅客。其中有一名台灣人在泰國遭下藥迷昏後帶往緬甸強迫從事詐騙，其後跳樓試圖逃脫卻摔癱住院。



台灣警方昨日（5月31日）稱，已查出相關被害人王姓男子確實受困緬甸詐騙園區，正與台外交部合作營救，並向泰國警方了解查證「下藥迷昏被綁」說法。



全球反詐騙組織早前在Facebook上稱，一名台灣遊客在泰國被下藥，醒來時已經在緬甸果敢老街。緬甸園區要求他支付五萬美金的贖金，否則要加入詐騙集團，從事詐騙行為。由於該台灣遊客不願意從事詐騙活動，因此嘗試從四樓跳下逃脫，目前人已癱瘓，並於緬甸的醫院接受治療。

台媒《聯合報》報道，台灣警方查出被害人是高雄市27歲王姓男子，家屬在4月報案。據家屬說法，王男4月中旬赴泰國旅遊，在清邁旅館與友人喝酒時被下藥迷昏帶到緬甸果敢詐騙園區，詐騙園區開出人民幣五十萬元的贖金要求，他從四樓跳下逃脫時摔傷尾椎、腿部骨折，住進詐騙園區的醫院。

台灣警方稱，已聯繫台外交部駐緬甸台北經濟文化辦事處協力營救，並通報泰國警方了解有無下藥迷昏情形。初步調查顯示，王男沒有從泰國出境紀錄，不排除偷渡緬甸。

《聯合報》報道指，據了解，由泰國清邁到緬甸果敢詐騙園區車程至少八小時，偷渡須徒步走一段山路，若被害人全程昏迷，不容易抵達詐騙園區。