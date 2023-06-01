雲南昭通強降雨引發山洪至少3死1失蹤　當局安全轉移逾3千名學生

雲南昭通周四（1日）出現強降雨天氣並引發山洪災害，截至中午12時許，已有3人不幸遇難、1人失蹤。目前，具體受災情況還在統計中。另外，當地消防救援部門已安全轉移逾3000名被困學生。



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周三（5月31日）晚開始，昭通市彝良縣兩河鎮境內出現持續強降雨，山洪上漲。6月1日2時13分，彝良縣氣象台升級發布暴雨紅色預警信號，稱過去1小時，彝良縣牛街鎮三合站降雨量已達74.3毫米，預計未來2小時，彝良縣牛街、柳溪、洛旺、兩河、小草壩、龍海等鄉鎮（街道）降雨量可能達100毫米以上。

6月1日4時47分，強降雨天氣導致內澇，路橋、建築被淹，群眾受災，兩河鎮中學有學生被困。消防部門接報後，即時趕赴救援。救援人員到達兩河鎮中學後，發現中學前門河道漲水，水深4-5米，最終用木梯搭起「安全橋」疏散被困學生。7時40分，被困的356名學生全部被安全轉移。

另外，有當地居民發布影片求救，稱「兩河鎮一位老人家的4個孫子在暴雨過後下落不明，四處尋找未果。」截至中午12時許，彝良縣應急管理局工作人員表示，據統計，降雨已導致3人遇難、1人失蹤。

據央視報道，目前，兩河鎮已停止降雨，河道水位回到標準水位，清淤等救援工作仍在進行中。