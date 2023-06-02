RCEP對15簽署國全面生效　商務部：為中國企業帶來紅利和實惠

《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）周五（2日）對菲律賓正式生效，標誌著RCEP對15個簽署國全面生效。中國商務部國際司負責人表示，RCEP為中國廣大企業帶來實實在在的紅利和實惠；從吸引外資看，2022年，中國實際利用RCEP其他成員投資額235.3億美元，同比增長23.1%。



負責人表示，RCEP區域總人口、GDP總值、貨物貿易金額均佔全球比重約30%，協定對15方全面生效，標誌著全球人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自由貿易區進入全面實施的新階段，充分體現了15方以實際行動支持開放、自由、公平、包容和以規則為基礎的多邊貿易體制，共同致力於不斷推進全面、互利和高水平的經濟夥伴關係。RCEP的全面生效將為中國推進高水平對外開放提供強勁助力，為中國與成員方擴大貨物貿易創造了更有利條件，還將帶動相應的服務貿易和投資開放，促進貿易便利化和營商環境的提升。

據介紹，自實施以來，RCEP成效初步顯現，為中國穩外貿穩外資發揮了重要作用。從貿易看，2022年，中國與RCEP其他成員進出口總額12.95萬億元人民幣，同比增長7.5%，佔中國外貿進出口總額的30.8%。2023年1至4月，中國與RCEP其他成員進出口總額為4.12萬億元，同比增長7.3%，佔中國外貿進出口總額30.9%。從吸引外資看，2022年，中國實際利用RCEP其他成員投資額235.3億美元，同比增長23.1%。2023年1至4月，中國實際利用RCEP其他成員投資額近89億美元，同比增長超過13.7%。

負責人表示，RCEP疊加中國和RCEP其他成員已生效的雙邊自貿協定，為企業更好享惠創造了良好條件，幫助企業降低了貿易成本。2022年，中國企業在RCEP項下享惠出口貨值2353億元人民幣，可享受進口國關稅減讓15.8億元；享惠進口貨值653億元，減讓稅款15.5億元。2023年一季度，中國企業在RCEP項下享惠出口貨值622.9億元，可享受進口國關稅減讓9.3億元；享惠進口貨值182.5億元，減讓稅款4.8億元。

RCEP成效初步顯現，為中國穩外貿穩外資發揮了重要作用。圖為廣西南寧，跨境貨運車輛通過東興口岸（二橋）的邊防檢查通道。（新華社）

未來，以RCEP對所有簽署國全面生效為契機，當局將繼續做好高質量實施RCEP各項工作，包括三點，一是持續指導地方、行業、企業實施和利用好協定。指導地方落實好《關於高質量實施RCEP的指導意見》，把握RCEP漸進開放過程，逐步全面發揮協定的經濟效應。進一步加強RCEP專題培訓，在前兩年已舉辦13期培訓基礎上，聚焦石化、機電、輕紡、汽車等具體產業深入開展RCEP穩鏈固鏈專題培訓。鼓勵地方和行業開展更加精細化、更有針對性的培訓，幫助企業充分理解、用好協定政策紅利。

二是不斷提升公共服務水平，推動協定實施經驗複製推廣。在前期優化中國自由貿易區服務網功能基礎上，持續為企業提供RCEP政策諮詢和答疑服務。鼓勵支持地方因地制宜、以多種形式服務企業，提供自貿協定實施相關服務一攬子解決方案。定期跟蹤評估協定實施中的問題，梳理總結各地在對接RCEP、優化營商環境、促進貿易投資合作等方面的好經驗好做法，形成可複制、可推廣、可落地的利用RCEP經典案例，不斷提升協定利用率和利用水平。

三是推動成員國高水平履約，深入推進RCEP機制建設與合作。與各成員一道，持續推動RCEP關稅減讓承諾、服務貿易和投資開放承諾落實到位，貿易投資自由化便利化等規則義務充分履行。推動定期召開RCEP部長級會議、聯合委員會等機制性會議，監督推動協定高質量實施，支持成立RCEP秘書機構，加強RCEP經濟技術合作。積極推動成員間產品和服務標準規制的協調對接，務實推進地區合格評定互認合作，為RCEP高質量實施創造更好條件，帶動地方和企業更加充分融入RCEP大市場，在更高水平上實現互利共贏和共同發展。