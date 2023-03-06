兩會｜商務部長王文濤籲台商關注RCEP：在陸台企可享成員優惠

第十四屆全國人大一次會議周日（5日）開幕。商務部長王文濤當日參加台灣代表團審議政府工作報告時表示，商務部採取多方面作為，將推動兩岸經貿關係深入發展，助力台胞、台企更好融入大陸新發展格局。在陸台企可享受「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）優惠，獲得更廣闊的市場。



王文濤指，商務部將重點從三方面發力。一是深化兩岸貿易合作。將進一步發揮中國國際進口博覽會、中國進出口商品交易會、中國國際服務貿易交易會和海峽兩岸泉州農產品採購訂貨會等重點平台，幫助台企開拓大陸市場。

二是促進兩岸產業合作，將指導福建自貿試驗區、昆山深化兩岸產業合作試驗區等台商投資聚集區，進一步擴大對台「先行先試」，支持兩岸產業合作高質量發展，為台商提供「全生命周期」的精準服務。

王文濤建議台商高度關注「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），在陸台企可享受成員方關稅及原產地規則優惠，借助大陸面向RCEP夥伴國家，從而獲得更廣闊的市場。

三是加強經貿政策支持，促進兩岸經貿健康發展。