中國太空站展開多項太空實驗　首次實現人類幹細胞太空早期造血

據央視報道，中國太空站多項太空實驗正有序展開目前，近日，中國首次實現人類幹細胞太空早期造血。



報道指，隨著天舟六號成功發射對接，神舟十五號乘組航天員已經協助科研團隊開始展開為期6至15日的細胞在軌培養實驗，包括國際首次開展的人類多能幹細胞在太空條件下的人胚胎幹細胞體外造血分化的研究。2017年，科研團隊利用天舟一號貨運飛船開展了小鼠胚胎幹細胞的增殖、分化研究，結果顯示，空間微重力環境對小鼠胚胎幹細胞的3D生長及幹性的維持提供了很有利的條件，幹細胞在太空培養呈現出更優於地面的3D生長方式且維持更高水平的多能性基因表達。

近年，海外科學家多次報道利用空間飛行任務中開展的幹細胞生長和組織再生方面研究，如針對航天員貧血的血液幹細胞等研究。據專家介紹，利用獨特的空間微重力環境，可能是一種新的途徑，以解決幹細胞維持未分化增殖、增強誘導分化效率和提高組織三維構建水平，為未來利用幹細胞再生來服務於人類健康，可以提供更多有益的幫助。

報道又指，中國太空站三艙已經部署多個科研領域的科學實驗櫃，而科學實驗櫃已基本調試完畢，各項太空實驗正有序展開。其中，變重力實驗櫃已展開月球和火星重力實驗，並開展了5種低重力水平下顆粒材料振動流化特性的研究，觀測接近0G重力水平下顆粒體系的自由狀態，以及0G至2G重力水平下顆粒運動的典型狀態。科研團隊神舟十五號乘組的協助下，還開展了燃燒科學實驗、高溫材料樣品實驗、流體物理實驗等。