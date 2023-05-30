神舟十六號3名航天員順利進駐中國太空站　與神十五乘組會師

經中國空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部研究決定，神舟十六號載人飛船在今日（30日）早上9時31分發射升空。景海鵬、朱楊柱、桂海潮3名航天員執行神舟十六號載人飛行任務。



早上7時02分，3名航天員抵達酒泉衛星發射中心開始做準備工作，並向現場媒體揮手致意，其後3人入飛船。點火時間為9時31分10秒。至大約9點50分，官方宣布，神舟十六號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，航天員乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。



神舟十六號3名航天員與神十五乘組會師：

在30日下午，神舟十六號飛船已完成五次自主變軌，逐漸接近中國太空站。

據新華社，在下午近5時，神舟十六號載人飛船成功對接中國太空站組合體，3名航天員將從神舟十六號載人飛船進入天和核心艙，神舟十五號航天員乘組已做好迎接神舟十六號航天員乘組進駐各項準備工作。

約6點半，在載人飛船與中國太空站組合體成功實現自主快速交會對接後，神舟十六號航天員乘組從飛船返回艙進入軌道艙。神舟十五號航天員乘組歡迎遠道而來的神舟十六號航天員乘組入駐中國太空站。

神舟十六號發射升空（點圖放大）：

+ 13

飛船入軌後，將按照預定程序與中國太空站組合體進行自主快速交會對接，神舟十六號航天員乘組將與神舟十五號航天員乘組進行在軌輪換。在空間站工作生活期間，神舟十六號航天員乘組將進行出艙活動，開展空間科學實（試）驗，完成艙內外設備安裝、調試、維護維修等各項任務。

3名航天員陸續進入神舟十六號飛船：

發射現場：

5月30日，神舟十六號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。

據央視報道，神舟十六號乘組是中國空間站進入應用與發展階段迎來的首個乘組。其中，航天駕駛員景海鵬和航天飛行工程師朱楊柱來自航天員大隊，主要負責直接操縱、管理航天器，以及開展相關技術試驗，曾執行神舟七、九、十一號升空的景海鵬，將四度執行太空任務，成為上太空次數最多的中國太空人。

值得關注的是，今次也是首次有航天工程師及載荷專家一起升空，留駐在太空站，接替已在太空6個月、神舟十五號成員費俊龍、鄧清明及張陸，返回地球。

載荷專家桂海潮是北京航空航天大學的一名教授，主要負責空間科學實驗載荷的在軌操作，在科學、航天工程等領域受過專業訓練且具有豐富操作經驗，成為中國首登天宮的航天專家。

神舟十六號是中國「神舟」系列飛船的第16次任務和中國載人太空飛行工程的第11次載人飛行任務，也是中國太空站營運階段的首次飛行任務。

▼神州十六號乘組▼