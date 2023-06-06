台積電董事長：半導體有穩定地緣政治緊張的作用，我們前景光明

全球晶片代工龍頭台積電董事長劉德音表示，他相信台灣半導體有穩定地緣政治緊張的作用。此外，他也表示，台積電過去幾年經歷過許多挑戰，包括中美貿易衝突、新冠疫情等，但他認為台積電前途十分光明。



台媒《聯合報》報道，劉德音6月6日在股東會上回應股東提問未來願景成為世界的台積電、地緣政治等議題時指出，台積電希望成為世界半導體的供應商，要變成世界的台積電。為了實現這個目標，台積電還在努力進步當中，但目前客戶對台積電的信任度已比三年前有所增加。

台積電6月6日舉辦股東會。(路透社)

劉德音稱，不管是技術、製造肯定，還是客戶的信賴，在地緣政治複雜的趨勢下，台積電都不斷地在取得進步。前陣子NVIDIA（輝達，又稱英偉達）執行長黃仁勳也在國際電腦展上說，在台積生產是絕對安全的，「這是（NVIDIA）對我們信賴，希望大家不要去聽所謂軍事、政治專家的說法。」

他說，台積電過去幾年經歷過許多挑戰，包括中美貿易衝突、新冠疫情、俄烏戰爭及氣候變遷等，但台積電今天仍在穩定的道路上持續快速發展。劉德音指出，雖然2023年公司營收可能出現少許衰退，但已準備好迎接2024年開始的下一波很好成長，對公司的前景看法「十分光明」。

此外，近日國際上掀起AI熱潮。劉德音也指出，近來因生成式AI突然增加，有許多訂單到台積電，「需求遠大於現在的產能，所以我們也被迫使要急遽增加產能」，面對製造成本增加，先進封裝的需求提高，台積電會提高一站式服務，這也是半導體的進展方向。

劉德音表示，面對AI需求越來越高，AI加速運算，就是增加邊緣運算的需求，這是台積電強項，所以台積電對未來HPC的發展更有信心。至於先進封裝產能何時能達到需求？總裁魏哲家則透露沒有時間點，「剛才劉德音已經說明非常重要，正在擴充產能中，越快越好」。