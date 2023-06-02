日媒：Nvidia台積電將推出生成式AI晶片　速度達12倍

晶片設計大廠英偉達（Nvidia，又譯輝達，股票代碼NVDA）與台積電合作料今年向市場投放生成式人工智能（AI）專用晶片，料最高能使AI導出答案的速度比上一代產品快12倍。



英偉達將負責設計，台積電負責量產，兩大晶片產業巨頭有望在新的增長領域中，鞏固領先地位。

英偉達執行長黃仁勳稱AI用晶片的需求非常強勁，正與供應鏈合作夥伴一起加速增產。

英偉達主要生產AI領域廣泛使用的圖形處理器（GPU），在AI用晶片領域中擁有高達全球八成的市占率。由於以ChatGPT為代表的對話型生成式AI持續快速進化，英偉達因此計劃在2023年年內投放專門進行AI數據處理的專用晶片。

為英偉達帶來助益的是在晶片量產技術領域名列前茅的台積電，包括即將推出的生成式AI晶片在內，只有台積電有產能有製程能夠助力生產。

據悉，開發出ChatGPT的OpenAI在開發該項服務時使用約1萬個GPU。有機構預測，隨着技術的持續拉升，今後開發和運營一項AI服務將會需3萬個以上GPU。

德國調研公司Statista預測，生成式AI將促使AI晶片市場規模在2028年猛增至1278億美元，是2021年的12倍。

生成式AI 晶片開發競爭預期將會更加激烈。Google及亞馬遜等大型資訊科技公司也開始自行設計晶片。目前間公司都是英偉達的大客戶，擬通過開發晶片實現服務差異化並降低成本。