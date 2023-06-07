敦促英國停止抹黑中國　中國外交部：根本不存在所謂祕密警察站

英國安全事務國務大臣董勤達（Tom Tugendhat）6月6日表示，中國已關閉在英國的「警察站」，又指調查未有發現這些站點有非法活動的證據。中方則一直指不存在所謂「海外警察站」，相關站點是涉僑事務的服務站。



對此，外交部發言人汪文斌指出，中方已經多次就有關問題表明立場，根本不存在所謂的秘密警察站。汪文斌表示，中方敦促英方尊重事實，停止渲染炒作和抹黑中國，不要給中英關係製造障礙。



據此前報道，在人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）指控中國在全球多國設立「海外警察站」後，英國警察展開調查，董勤達稱，調查至今沒有發現這些站點有非法活動的證據

英國安全事務國務大臣董勤達向國會稱，英國外交部告知中國大使館，任何與「警察站」有關功能的站點在英國都屬不可接受，不可用任何形式營運。他指中國大使館的回應是有關站點都已永久關閉，他稱「任何進一步的指控都將根據英國法律迅速展開調查。」

英國安全事務國務大臣董勤達（Tom Tugendhat）。（Getty）

英國高官：中國關閉在英「警察站」 調查無發現非法活動證據

對於董勤達說法，中國駐英國使館則再次重申，「海外警察站」根本不存在，形容有關說法是政治謊言和政治操弄，因此敦促停止散佈虛假信息，停止渲染炒作和詆毀中國。

6月7日，外交部發言人汪文斌主持例行記者會。現場記者就此事提問外交部發言人汪文斌，他則回應稱「中國一貫嚴格遵守國際法，尊重各國司法主權」。

汪文斌指出，「我們已經多次就有關問題表明立場，根本不存在所謂的秘密警察站。」中方敦促英方尊重事實，停止渲染炒作和抹黑中國，不要給中英關係製造障礙。

據了解，英國政府此前曾公開聲稱，他們得知全球有大約100個中國海外警察站。