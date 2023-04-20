英國聲稱全球各地「秘密警察站」逾百　警告中國勿在英境進行恐嚇

針對中國涉嫌在其他國家設立「秘密警察站」一事，英國政府星期三（4月19日）表明，中國或其他國家在英境內對外國公民作出的任何恐嚇都是不可接受的，指當局也在調查此事。



路透社報道，英國警務部長菲爾普（Chris Philp）說，政府知道中國在世界各地設有約100個「秘密警察站」。

菲爾普補充說：「這個政府（中國）非常重視干涉這裏的外國人，（進行）跨國恐嚇。這是完全不可接受的，我們將採取一切必要措施阻止它發生。」

中國駐英國大使館尚未對此置評。

《泰晤士報》星期二（18日）報道稱，一名與中國秘密警察局有關的中國商人，為英國執政的保守黨組織了籌款晚宴。但當地保守黨協會表明，它已在2022年向安全部門報告了此事，指該男子已不再是協會成員。

菲爾普拒絕對這一事件置評，只說當局正在調查。他說：「所有政黨都須對敵對國家的代表保持警惕，警惕他們試圖滲透或影響我們活動的危險。」

美國政府本週向42名涉嫌進行「跨國鎮壓」的中國人提出刑事指控，其中40人是中國公安部警察，兩人是國家互聯網信息辦公室官員；美國聯邦調查局（FBI）隨後在紐約逮捕了兩名華裔居民，指他們在曼哈頓唐人街運作一個中國「秘密警察站」，協助中國政府追蹤和騷擾在美國的中國異議分子。

對於中國被指在紐約設立「秘密警察站」，中國外交部發言人汪文斌星期二（18日）在例行記者會上說，中國奉行不干涉他國的政策，美方所謂的這些警察站並不存在。

本文獲《聯合早報》授權轉載

