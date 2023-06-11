盜墓集團掘出清代五爪龍袍　著上身拍照炫耀即被捕　主人身份成謎

據內媒央視等10日報道，廣西桂林警方近日偵破一個盜掘古墓葬的系列案件。案情顯示，6年來有一夥盜墓賊在廣西、廣東、江西、安徽、甘肅、貴州等多個省份盜掘古墓葬40多座，盜掘文物上百件，其中一名盜墓賊甚至將盜出的清代五爪龍袍披在身上，拍照炫耀。



報道指，從2020年到現在，廣西桂林警方共拘捕涉嫌文物案件疑犯42名；破獲盜掘古墓葬、古文化遺址案、盜竊案（涉文物）、倒賣文物案、掩飾隱瞞犯罪所得案等案件共53宗，查獲被盜二級文物3件，三級文物15件、一般文物147件（套）。

如此珍貴的文物卻被低價倒賣，比如二級文物龍紋青花將軍罐只賣2萬多（人民幣，下同），三級文物明代弘治十八年蕭珮墓誌銘僅僅300元。

其中一名主犯張某年更曾將自己在甘肅張家台古墓中盜出的清代五爪龍袍披在身上，並拍照向盜墓圈內同行炫耀，氣焰囂張。張某年被捕後稱，之所以拍照是為了在網上進行出售，但還未來得及出手，自己就被拘捕了。

民警曾前往甘肅對此進行核實，但由於盜洞已經被回填，當地也沒有進一步開展考古發掘，因此這件龍袍主人的身份仍然成謎。

如今本案一審已宣判，張某年、呂某軍等主犯均被判處10年以上有期徒刑。