猴痘｜國家衞健委：人群普遍易感染　可通過飛沫傳播

北京和廣州近日相繼發現猴痘感染個案，國家衞健委提醒，猴痘對於人群屬於普遍易感，且可通過飛沫傳播。



猴痘病毒電鏡圖。（微信公眾號＠中國生物）

據央視報道，近日，國家衞健委與國家中醫藥管理局組織制定《猴痘診療指南（2022年版）》。當中指出，猴痘主要傳染源為感染猴痘病毒的囓齒類動物，包括猴、黑猩猩、人等靈長類動物感染後也可成為傳染源。猴痘病毒經黏膜和破損的皮膚侵入人體，人主要通過接觸感染動物病變滲出物、血液、其他體液，或被感染動物咬傷、抓傷而感染。

人與人之間主要通過密切接觸傳播，也可通過飛沫傳播，接觸被病毒污染的物品也有可能感染，還可通過胎盤垂直傳播。尚不能排除性傳播。值得注意的是，猴痘對於人群屬於普遍易感，既往接種過天花疫苗者對猴痘病毒存在一定程度的交叉保護力。

感染猴痘病毒潛伏期為5—21天，多為6—13天。發病早期出現寒戰、發熱，體溫多在38.5℃以上，可伴頭痛、嗜睡、乏力、背部疼痛和肌痛等症狀。多數患者出現頸部、腋窩、腹股溝等部位淋巴結腫大。發病後1—3天出現皮疹。部分患者可出現併發症，包括皮損部位繼發細菌感染、支氣管肺炎、腦炎、角膜感染、膿毒症等。

人與人之間主要通過密切接觸傳播，也可通過飛沫傳播，接觸被病毒污染的物品也有可能感染，還可通過胎盤垂直傳播。（AP）

猴痘為自限性疾病，大部分預後良好。嚴重個案常見於年幼兒童、免疫功能低下人群，預後與感染的病毒分支、病毒暴露程度、既往健康狀況和併發症嚴重程度等有關。

目前，國內尚無特異性抗猴痘病毒藥物，主要是對症支持和併發症的治療。對症支持治療包括臥床休息，補充營養及水分，皮疹部位疼痛嚴重時可予鎮痛藥物。至於猴痘併發症治療，可給予有效抗菌藥物治療，根據病原菌培養分離鑑定和藥敏結果加以調整。出現角膜病變時，可應用滴眼液，輔以維他命A等治療。出現腦炎時給予鎮靜、脫水降顱壓、保護氣道等治療。

據早前報道，北京和廣州近日累計發現4宗猴痘感染個案，北京的2宗包括1宗境外輸入個案，及1宗境外輸入個案的關聯個案，2宗個案均是通過親密接觸感染；廣州的2宗個案分別為43歲男性和29歲男性，發現個案後，廣東省疾控中心已指導廣州市按照相關方案開展流行病學調查、密切接觸者醫學觀察等疫情處置工作。