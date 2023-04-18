台灣猴痘本土疫情急升溫　單週增15宗創新高

台灣本土猴痘疫情創新高，台衛福部疾管署今（18）日表示，新增15宗猴痘確定個案，分別為13宗本土2宗境外移入，創下單週新高。13宗本土個案均為男性，分別為北部12宗及南部1宗，年齡介於20多歲至40多歲。截至今日累計，全台確診40宗病例（31宗本土及9宗境外移入）。



台灣本土猴痘疫情持續社區延燒，台疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上週新增 13宗本土個案均為本國籍男性，分別為北部12宗及南部1宗，年齡介於20多歲至40多歲，於3月26日至4月16日間陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱及紅疹等症狀，並至醫院就醫，經醫師評估後採檢通報，分別於4月11日至4月17日確診。

2宗境外移入個案，則分別來自馬來西亞及日本，為北部20多歲外國籍及南部30多歲台灣籍男性，確診前均有境外活動史，並於回台後陸續出現症狀，就醫後採檢通報，並於4月11日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者19名，已進行衛生教育並自我健康監測21天，另5名非高風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。

疾管署說明，台灣自去（2022）年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診40宗病例（31宗本土及9宗境外移入），其中9宗住院治療中、7宗於居家自主健康管理中，其餘24宗已康復。郭宏偉表示，目前預估台灣內部猴痘疫情的傳播風險仍在上升中。

疾管署副署長羅一鈞進一步說明，指台灣猴痘本土疫況目前仍以北部風險較高，以有限疫調分析，大約是在清明連假前後，與長假增加社交活動有關，部分個案也提及曾有三溫暖活動史或使用網路交友APP，都是與不特定人士有親密接觸為主，皆無接種過疫苗。

在疫苗接種方面，根據疾管署統計，截至4月17日共計完成7024人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防（PEP）接種43人及暴露前預防（PrEP）接種6,981人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種6826人。

另，台灣官方自4月10日開放第二階段疫苗接種意願登記至18日中午12時，完成登記民眾計25163人，將依據民眾登記順序與所選擇醫院提供名額，依序寄送電子郵件通知民眾進行門診預約掛號。籲請民眾於收到預約掛號通知後，至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。目前尚有4837個名額可登記，請符合條件民眾儘速至「猴痘疫苗接種意願登記平台( https://mpox.cdc.gov.tw/ )」登記，以完成疫苗接種，保護自己與他人。