氣象專家：厄爾尼諾現象標誌「南澇北旱」回歸　極端高溫成新常態

中國氣象局氣候服務首席專家周兵接受內媒《澎湃新聞》專訪時表示，此次厄爾尼諾現象標誌著中國降水傳統意義上「南澇北旱」的回歸，極端高溫亦將成為新常態。



厄爾尼諾現象（El Niño）是太平洋赤道中東部海域水溫異常升高引起的氣候現象，將引起強度更強、時長更長、影響更明顯的極端天氣。在全球變暖背景下，將影響全球氣候。

美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）6月8日宣布，新一輪厄爾尼諾現象（El Niño）已經到來，部份地區或打破高溫記錄。澳洲本週稍早警告，厄爾尼諾現象將使易於出現山火的地區更為溫暖、乾燥。日本亦將今個有記錄以來最暖春季，部份歸咎此一現象。

中國氣象局氣候服務首席專家周兵接受內媒《澎湃新聞》專訪時表示，今年是厄爾尼諾的發展年。本次厄爾尼諾比預計時間稍早1-2個月，或在2023年對氣溫產生最顯著影響。國內外各種預測分析顯示，2023年或2024年極有可能創造全球新的最暖紀錄。

中國氣象局氣候服務首席專家周兵。（圖 / 中國氣象新聞網）

周兵表示，過去三年，尤其是2021年和2022年，中國降水相對而言出現了「南澇北旱」的情況，此次厄爾尼諾事件的出現，標誌中國降水傳統意義上「南澇北旱」的回歸。

周兵強調：「世界正面臨更熱、更旱和更澇的未來，氣候變化導致全球變暖和極端事件頻發強發是不爭的事實，極端高溫天氣已成為一種新常態。」

厄爾尼諾現象（El Niño）是太平洋赤道中東部海域水溫異常升高引起的氣候現象。（圖 / vcg）

周兵提示，本次厄爾尼諾為中等強度以上，夏季發生的厄爾尼諾對中國的影響有較大不確定性。據統計數據，在厄爾尼諾發展年夏季，華北南部、華中北部、華東中部、西北地區東部等地氣溫易偏高。其中華北西南部、江南中部等地高溫日數達到30天以上。

周兵表示，他們將密切關注厄爾尼諾的發展動態和強度變化。對公眾而言，極端高溫天氣下，白天應盡量避免或減少戶外活動，尤其是10-16時不要在烈日下外出運動和勞動。