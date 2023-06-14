海峽論壇17日登場　國台辦：台灣人參加兩岸交流何罪之有？

第十五屆海峽論壇將於6月17日上午於廈門舉辦，由國台辦、福建省人民政府會同兩岸82家單位聯合，論壇中邀請了國民黨、新黨、親民黨、無黨團結聯盟、民眾黨等台灣政黨代表、台灣主辦單位代表，以及台灣行業代表等各界嘉賓共5000餘人。



國台辦6月14日於例行記者會上就第十五屆海峽論壇舉辦情事進行對外說明。國台辦發言人朱鳳蓮表示，本屆論壇是新冠疫情「乙類乙管」後舉辦的最大規模兩岸民間交流活動，延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，將設置青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流四大板塊37場活動，同期還舉辦其他14場活動，共計51場活動。

在邀集台灣黨派方面，朱鳳蓮證實，國民黨副主席夏立言將應邀率團出席，論壇方也邀請了國民黨、新黨、民眾黨等台灣政黨代表與會。

台陸委會數度指稱海峽論壇是「統戰平台」。（新華社）

針對台灣陸委會早於9日透過公開聲明指，「海峽論壇」是中共重要對台統戰平台，藉由交流名義對台宣傳「反獨、促融、促統」並藉機進行政治操作，台灣政府重申對該論壇政策立場一貫，「禁止台籍人士參加『民主協商』或『一國兩制台灣方案』，否則將依法處理」。朱鳳蓮在14日記者會上質疑，民進黨當局究竟在怕什麼、擋什麼？並稱「綠色恐怖何其囂張」。

朱鳳蓮抨擊，民進黨「一面口口聲聲宣稱要讓兩岸恢復交流，一面又公然威脅恐嚇參與籌辦和參加海峽論壇的台灣民間團體和台灣民眾，完全是說一套做一套」；「如此公然侵害台灣民眾的基本權利與自由，可見『綠色恐怖』何其囂張！」

朱鳳蓮並就台陸委會指稱海峽論壇「反獨、促融、促統」，提問「這三點哪一點在台灣地區現行規定禁止之列」？不解「台灣民眾參加兩岸交流何罪之有？透過兩岸各界民主協商促進兩岸關係發展，溝通解決兩岸之間的問題，陸委會有什麼理由反對？」