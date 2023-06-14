兩岸面臨和戰選擇　國台辦：何去何從台灣同胞應認真思考

繼中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤5日藉研討會場合，稱「當前兩岸關係處在重要的時間點，再次面臨道路和方向選擇」後，國台辦14日進一步闡明，直接點出「兩岸正面臨著和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景選擇」，「何去何從，台灣同胞應當認真思考」。



國台辦6月14日上午舉行例行新聞發佈會，有媒體提問宋濤日前就兩岸面臨道路和方向選擇提出釋義。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，兩岸關係發展的事實證明，堅持一個中國原則和「九二共識」是確保兩岸關係和平發展的關鍵。兩岸關係和平發展是維護兩岸和平、促進兩岸共同發展、造福兩岸同胞的正確道路，最符合兩岸同胞的切身利益和共同心願，也最符合時代發展潮流。只有堅持「九二共識」，兩岸關係才能改善發展，反之，就會陷入緊張動盪。

國台辦主任宋濤5日出席「兩岸關係前瞻與思考研討會」致詞時提出4點交流意見，並稱「積極探索一國兩制台灣方案，可有步驟分階段進行、方式可以靈活多樣」。（微博＠每天讀點正能量）

朱鳳蓮特別回應提問所指，稱當前兩岸關係正面臨著和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的選擇。是縱容那些否認「九二共識」、背離和平發展道路的勢力和活動，任其把台灣日益推向危險的境地，還是堅守民族大義，堅持「九二共識」，堅定走和平發展道路，何去何從，台灣同胞應當認真思考、正確抉擇。