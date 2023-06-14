美方研擬在台公民撤離計劃？　國台辦：說明美國隨時準備棄台

據外媒報道，因擔憂台海局勢升級，美方正研擬美在台民眾撤離計劃。6月14日，國台辦發言人朱鳳蓮在新聞發布會上回應稱，外媒有關報道說明，民進黨當局口口聲聲吹噓「台美關係史上最好」，而美方卻早有盤算，隨時準備棄台。



朱鳳蓮稱，一段時間以來，美國一些政客嘴上說希望台海和平穩定，實則不斷拱火、澆油，從持續售台武器，把台灣變成「地雷島」、「彈藥庫」，再到制定所謂「撤僑」計劃，讓人們看清台灣不過是美國「以台制華」的棋子，也隨時會變成「棄子」。

她表示，美國永遠是「美國優先」，為謀求自身利益在世界各地攪局、製造分裂衝突、濫用武力的事實世人皆知。無論是在伊拉克、敘利亞還是阿富汗，美國都是一撤了之，自己坐收漁利，留下無盡的動盪、分裂和家破人亡。

朱鳳蓮稱，現時美國又想把這套複製到台灣。一旦台海爆發戰爭，台灣就會變成戰場，台灣老百姓只會被裹挾變成「炮灰」，而在台的美國人則全身而退、溜之大吉。美國究竟是在「挺台」還是「害台」、民進黨當局究竟是在「保台」還是「禍台」，相信廣大台灣同胞會有清醒的認識、理智的判斷。

另針對日前蔡英文與台灣空軍通話時，疑似被解放軍打斷一事，朱鳳蓮指出，維護國家主權和領土完整，維護兩岸民眾的共同利益是中國人民解放軍的神聖職責，遏制「台獨」分裂、反對外來干涉，「解放軍不是說說而已」。