有片｜與台軍通話突被解放軍打斷　蔡英文「口窒窒」兼露尷尬笑容

據台媒「中天新聞網」報道，台灣的蔡英文總統周五（9日）前往高雄勗勉南部駐軍，期間與台灣空軍的通話意外被解放軍喊話打斷，一旁的戰管單位主官見狀急忙關閉頻道，而蔡英文則是露出尷尬一笑才又繼續通話。



當日上午，蔡英文先後前往「空軍防空暨飛彈指揮部暨南部區域作戰管制中心」及「陸軍第八軍團指揮部」，聽取部隊相關任務簡報，並與在空機飛行員及飛彈連連長分別進行戰備通話。

未料，通話期間電話突然傳出解放軍喊話的聲音，「注意，我是中國空軍，你已侵入中國領空，嚴重侵犯我國主權」。一旁的戰管單位主官見狀急忙關閉相關頻道，並讓蔡英文必須停止通話，蔡英文一度露出尷尬笑容，之後才又繼續與台空軍通話。

對此，台灣軍事記者徐宇威在Facebook指出，「因端午節將至，按照過去往例，總統都會到各戰備單位視導訓勉，發發加菜金；而今天前往的陸軍8軍團以及空軍防空部的南部戰管中心，話說這地方很忙啊，每天喊話快喊破喉嚨的就是這裏。」

徐宇威稱，蔡英文用軍頻跟台灣飛行員通話之時，一旁傳出了解放軍的驅離喊話，雖然一旁戰管單位的主官馬上把聲音收掉，但仍被攝影機收錄進去。他稱，不用太擔心是不是大陸對蔡英文「挑釁」，「因為那是121.5Mhz緊急波道，是戰管本來就會持續守聽的頻道，而且戰管因為中繼站台多，可以聽得很遠，所以這大概就是無（故）意間洩漏了現在台海上面有多忙碌了」。