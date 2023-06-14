意法合資三安32億美元建碳化矽晶圓廠 落腳重慶具象徵意義
歐洲第二大晶片製造商意法半導體（ST）與中國半導體龍頭企業三安光電於日前宣布將聯合投資，斥資32億美元在重慶建造一家碳化矽晶圓廠。合資目的是為了滿足中國國內對碳化矽與日俱增的需求，以支援中國電動汽車以及其他工業電力和能源市場。有評論指，儘管美國政府一再向盟友施加巨大壓力，要求從旁遏制中國經濟，但商業「共生共存」為大，意法半導體合資三安落腳重慶設廠，極具象徵意義。
根據意法半導體與三安光電雙方已簽署的協定，新廠計劃將於2025年第四季開始生產，並預計在2028年全面落成，屆時將支援中國日益成長的電動車、工業電力和能源等應用的需求。同時，三安光電將利用自有SiC基板製程，單獨建造和營運一個新的8吋SiC基板製造廠，以滿足該合資廠的基板需求。
此外，該合資廠將採用意法半導體的SiC專利製程技術，專注於為意法半導體生產SiC元件，成為意法半導體專用晶圓代工廠以支援其中國客戶之需求。
與三安光電合資重慶新廠，是意法半導體繼義大利和新加坡持續重大的投資，新合資廠將協助意法半導體達到2030年SiC營收逾50億美元的目標。
意法半導體總裁暨執行長Jean-Marc Chery表示，中國的汽車和工業領域正朝向電氣化全速前進。對意法半導體來說，與中國當地重要的合作夥伴一起成立一個專門的晶圓廠，將有助於以最高效的方式滿足中國客戶不斷成長的需求。
針對這宗最新的中西半導體合資設廠案，有評論指出，意法半導體選擇與中國龍頭企業三安光電合作，主要是看好 2022 年中國新能源汽車銷量，幾乎翻倍達 690 萬輛，連續八年居世界首位，因此，對以汽車為主業務的意法半導體來說，是非常重要的商機。評論更以「戳中美國的眼睛」定義這宗合資晶片工廠案，指在美國政府的施壓下，西方商業巨頭比它們的政府更加明智，「共生共存」的態度不僅有利於商貿，也有利於廣泛的和平與繁榮，在中美科技戰持續角力、各國政府和企業選邊站隊之際，意法半導體合資三安落腳重慶設廠，極具象徵意義。