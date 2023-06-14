意法合資三安32億美元建碳化矽晶圓廠　落腳重慶具象徵意義

歐洲第二大晶片製造商意法半導體（ST）與中國半導體龍頭企業三安光電於日前宣布將聯合投資，斥資32億美元在重慶建造一家碳化矽晶圓廠。合資目的是為了滿足中國國內對碳化矽與日俱增的需求，以支援中國電動汽車以及其他工業電力和能源市場。有評論指，儘管美國政府一再向盟友施加巨大壓力，要求從旁遏制中國經濟，但商業「共生共存」為大，意法半導體合資三安落腳重慶設廠，極具象徵意義。



歐洲第二大晶片製造商意法半導體將與中國半導體龍頭企業三安光電聯合投資，將斥資 32 億美元在中國重慶市建造一家晶片工廠。圖為意法半導體在瑞士總部。（資料照片）

根據意法半導體與三安光電雙方已簽署的協定，新廠計劃將於2025年第四季開始生產，並預計在2028年全面落成，屆時將支援中國日益成長的電動車、工業電力和能源等應用的需求。同時，三安光電將利用自有SiC基板製程，單獨建造和營運一個新的8吋SiC基板製造廠，以滿足該合資廠的基板需求。

此外，該合資廠將採用意法半導體的SiC專利製程技術，專注於為意法半導體生產SiC元件，成為意法半導體專用晶圓代工廠以支援其中國客戶之需求。

與三安光電合資重慶新廠，是意法半導體繼義大利和新加坡持續重大的投資，新合資廠將協助意法半導體達到2030年SiC營收逾50億美元的目標。

半導體生產設備龐大而昂貴，也需要極高規格潔淨環境，因此興建新廠並不容易。圖為台積電的代工廠。（TSMC）

意法半導體總裁暨執行長Jean-Marc Chery表示，中國的汽車和工業領域正朝向電氣化全速前進。對意法半導體來說，與中國當地重要的合作夥伴一起成立一個專門的晶圓廠，將有助於以最高效的方式滿足中國客戶不斷成長的需求。

針對這宗最新的中西半導體合資設廠案，有評論指出，意法半導體選擇與中國龍頭企業三安光電合作，主要是看好 2022 年中國新能源汽車銷量，幾乎翻倍達 690 萬輛，連續八年居世界首位，因此，對以汽車為主業務的意法半導體來說，是非常重要的商機。評論更以「戳中美國的眼睛」定義這宗合資晶片工廠案，指在美國政府的施壓下，西方商業巨頭比它們的政府更加明智，「共生共存」的態度不僅有利於商貿，也有利於廣泛的和平與繁榮，在中美科技戰持續角力、各國政府和企業選邊站隊之際，意法半導體合資三安落腳重慶設廠，極具象徵意義。