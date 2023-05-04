同恩智浦、英飛凌合資　西媒：台積電擬德國設廠投資上看百億歐元

台積電擴大全球布局，赴德國設廠的傳聞始終不絕，據美國財經媒體報道，台積電正與合作夥伴商談，擬合資多達100億歐元在德國薩克森邦（Saxony）設立晶圓廠，詳細計劃可能在今年8月正式公告。



西媒引述知情人士說法，指台積電與恩智浦（NXP）、博世（Bosch）和英飛凌（Infineon）等半導體公司計劃成立合資公司，將獲得德國政府補貼，預算至少70億歐元，總投資額可能高達近100億歐元。

對此，台積電發言人高孟華表示，該公司仍在評估在歐洲設廠的可能性。恩智浦、博世、英飛凌及德國經濟部發言人則不予置評。

台積電創辦人張忠謀2023年3月16日與暢銷書《晶片戰爭》（Chip War）作者、美國歷史學者米勒（Chris Miller，不在圖中）一同在台北出席論壇。張忠謀稱支持美國拖慢中國大陸半導體科技的發展，但半導體供應鏈也將因此走向分岔、自由貿易受重創。（Reuters）

知情人士指稱，任何政府補助都需獲得歐盟執行委員會（European Commission）批准，這些公司正與官員就補貼方案規模進行磋商。

部分知情人士透露，台積電最快可能在8月通過德國設廠案，主要生產28奈米晶片。如果通過此案，這將是台積電在歐盟的首座晶圓廠。

此前，台積電董事長劉德音曾在2021年告訴股東，該公司已開始評估在歐洲最大經濟體德國開展製造業務。台積電總裁魏哲家曾表示，擬議中的歐洲廠將專注於汽車行業晶片。