中國外交部：美國將中國視為最主要競爭對手，是對中國的嚴重誤判

日前，美國白宮國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）、美國主管東亞及太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）就布林肯訪華發表言論稱，不預期布林肯此行有重大突破，目標是要重新恢復平靜、常態的高層接觸。



外交部發言人汪文斌16日回應指出，習近平主席多次指出，中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈。雙方應該正確看待對方內外政策和戰略意圖，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，找到兩個大國的正確相處之道，這不僅符合兩國人民利益，也是國際社會普遍期待。



汪文斌表示，美國將中國視為最主要競爭對手和最重大地緣政治挑戰，這是對中國的嚴重誤判。他提到，中美在經貿等領域存在一些競爭，但不能搞你輸我贏的惡性競爭，更不能打著競爭的幌子行遏制打壓之實，剝奪中國的正當發展權利。

汪文斌強調，這不是所謂的負責任競爭，而是極不負責任的霸道行徑，只會將中美推向對抗，將世界推向分裂。

汪文斌。（影片截圖）

汪文斌又指，美方不要幻想從實力地位出發和中國打交道，中美兩國必須在相互尊重、平等相待的基礎上發展彼此關係，尊重彼此在歷史文化、社會制度、發展道路上的不同，照顧彼此核心利益和重大關切。

汪文斌續指，美方總是講中美要開展對話溝通，要為中美關係加裝護欄兜底，中方對話溝通的大門是敞開的，兩國的溝通也一直沒有中斷，溝通要解決雙方的關切，要有實際效果，解決問題，不能一邊溝通一邊損害對方利益，不能說一套做一套。

他也提到，中方再次敦促美方將拜登（Joe Biden）總統作出的積極表態落到實處，停止干涉中國內政、損害中方利益，停止對華遏制打壓，同中方相向而行，排除障礙，創造條件，推動中美關係逐步重回穩定發展軌道。

此前，針對布林肯訪中，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）和白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）都表示，有鑒於一兩國之間的廣泛問題，不預期布林肯此行有重大突破，目標是要重新恢復平靜、常態的高層接觸。

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink） （Getty）

康達指出，我們去北京不是認為我們這種相處方式能取得某種突破或轉變，我們是用務實和自信的態度，真誠希望盡可能以最負責的方式處理我們的競爭。

坎貝爾則強調，隨著競爭持續，中國將會採取挑釁舉措，「從台海到古巴，而我們會反擊，但我們如果要處理緊張局勢，激烈的競爭就需要強烈的外交，這是化解誤解、發出訊號、溝通、以及在利益一致時一起努力的唯一方法」。