布林肯周日訪華　美國：料觸及台灣烏克蘭議題　此行非為取得突破

中國正式公布美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月18至19日訪華，美國助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）14日表示，預計中美兩方會觸及台灣、烏克蘭等議題，他指美方此行不是為在兩國相處上取得某種突破或改變，不一定要達成有連串成果的清單。



據路透社14日報道，康達與美國白宮國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）透過電話向傳媒介紹布林肯的外訪行程。

兩人談到美方期待在布林肯訪華期間，中美兩方會就台灣、烏克蘭問題坦誠交流，又預期中方會提出有關美國科技政策的議題，美方則會特別向北京講述芬太尼問題。

圖為2023年6月7日，美國務卿布林肯（Antony Blinken，中）與沙特阿拉伯外長費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud，右）在位於利雅德的海灣阿拉伯國家合作委員會秘書處（ GCC Secretariat）同行。（Reuters）

「盼減誤判風險」

康達稱，華府希望此行「至少會減少誤判風險，這樣我們不會陷入潛在的衝突。」

他又談到此行不是為了在兩國相處方式上取得某種突破或改變，「美方會帶着現實與自信態度、真誠的渴望前往北京，以盡可能負責任的方式管理我們的競爭。」

他稱「在我們面前的將是一個實質、富有成效的的議程，但要再次說明，目標是專注於那些最高一線的目標，不一定要達成有連串成果的清單（not necessarily to produce a long list of deliverables）。」