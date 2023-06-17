復興號將在青藏鐵路運營　逾829公里車程有望縮至4.8小時

青藏鐵路西寧至格爾木段（簡稱「西格段」）1984年5月通車，經過近40年的發展，有望今年7月1日前完成改造，滿足時速160公里的復興號動車組投入運行，829.251公里線路的運行時間，將由現時的近7小時縮至最短4.8小時。



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近日，中國鐵路青藏集團有限公司西寧動車運用所適應性改造工程驗收正式啟動，標誌着青藏鐵路西格段提質工程開始靜態驗收，復興號開進青藏鐵路進入倒計時。

為做好驗收工作，青藏集團公司成立專門的提質工程驗收領導小組和由36個部門參與的驗收組，對工務、供電、房建、通信信號、客貨信息、車輛設施、水保環保等項目分別展開驗收。驗收結束後，該工程進入聯調聯試階段，試驗列車將上線試運行。

自青藏鐵路西格段提質工程開工以來，各參建單位對既有的西格段線路、路基、橋樑、接觸網等病害進行了全面檢查整治，對全線動車停靠車站的風雨棚、站台及旅客相對集中的中間站的車站設施、防護柵欄、排水溝和防風沙設備進行了補強整治。

改造後，青藏鐵路西格段可滿足時速160公里復興號動力集中型動車組列車運行條件。按照規劃的進度，7月1日復興號有望在青藏鐵路運營。

青藏鐵路簡稱青藏線，是通往西藏腹地的第一條鐵路，也是世界上海拔最高、線路最長的高原鐵路。青藏鐵路分兩期建成，一期工程東起青海省西寧市，西至格爾木市，於1958年開工建設，1984年5月建成通車；二期工程，東起青海省格爾木市，西至西藏自治區拉薩市，於2001年6月29日開工，2006年7月1日全線通車。