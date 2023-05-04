「復興號」動車組首駛青藏鐵路　西寧至格爾木最快4.8小時可達

內地西部鐵路交通提質升級再傳好消息。《西寧晚報》報道，復興號動車組將首次駛上青藏鐵路，按既定規劃，西寧至格爾木段預計在今年全部完成升級，該段829.251公里線路的運行時間，將縮短至5.2小時以內，最短為4.8小時，較目前最快列車的6.8小時縮短了近2小時。更加現代化的青藏鐵路，其運輸能力和服務質量都將得到大幅躍升。



青藏鐵路東起青海省西寧市，西至西藏自治區拉薩市，全長1956公里，是世界上海拔最高、線路最長的高原鐵路，與「南水北調」、「西氣東輸」、「西電東送」並稱為「中國新世紀四大工程」。

青藏鐵路始建於1958年，一期工程西寧格爾木段於1984年5月建成；二期工程格爾木至拉薩段，則於2001年開工，時至2006年全線通車。

號稱「世界鐵路史上的奇跡」的青藏鐵路，礙於高寒缺氧、多年凍土、生態脆弱等三大世界級工程難題，曾被斷言「有崑崙山脈在，鐵路就永遠到不了拉薩」。然而「人力勝天」，建成通車終打破了西藏不通鐵路的魔咒。

根據中國鐵路青藏集團有限公司的數據顯示，自2006年開通至2022年底，青藏鐵路累計運送貨物8.03億噸，運送旅客2.65億人次。「始於2022年7月的這次提質改造，自西寧一路向西經湟源、海晏、剛察、天峻、烏蘭、德令哈至格爾木。」中國鐵路青藏集團有限公司西寧站改指揮部技術施工部主任王慶安說，「換上動車組後，動力加大，旅客列車時速能由原來的每小時120至140公里提升至每小時160公里。可以增開更多列車，從而增加運力。」

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時至今次改造，則側重加固橋梁、涵洞等，全面提升西格段設備質量，新建海晏站房、改擴建德令哈站房，讓動車組可運行和停靠。在車站改擴建方面，西格段最大的中間站—柴達木盆地腹地的德令哈站，將由5200平方米擴建至10700平方米，海晏站新建2000平方米站房，目前主體結構已完成。

中國鐵路青藏集團有限公司樂觀指出，「復興號」動車組首駛青藏鐵路，揭示青藏鐵路提質升級已進入新階段，待西寧至格爾木段今年全部完成升級後，全段829.251公里線路的運行時間將大幅縮短，最快4.8小時可達。