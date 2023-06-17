PUA｜上海大學研究生被指精神控制、性虐待多女　包括朝身上撒尿

上海大學上海電影學院一名張姓碩士研究生，近日遭指控對數名女生實施精神控制甚至性虐待，包括朝身上尿尿、強迫吃避孕丸等。上海大學上海電影學院書記室工作人員周五（16日）表示，該研究生已經畢業，會根據相應要求配合相關方面調查。



周四（15日），有女生在網上發文，稱張男對數名女生精神控制，「這是一封由六個受過他非人摧殘的女孩親手寫下的控訴信」。控訴信稱，張男目前就職於映試考研，利用考研輔導和經營電影「圈內」人設，屢次誘導多名考研學生與其發生關係，對其進行性剝削和精神控制。

信中又稱，受害的女生多達有12人，該舉報信是其中的6名受害者聯名舉報的。其中，有受害者在張男家中待了數日，被要求無條件服從他的話，否則就會迎來暴力。例如，某次她不小心把水倒太滿，結果被用力摑了幾巴掌；打掃時不小心弄壞東西，就被拳打腳踢、吐口水、尿在身上、強迫吃避孕丸等。施暴後，張男甚至還會稱這只是偽裝出來的表象，他實際是個好人，打她完全是因為她犯了錯。此外，張男還會利用自己有抑鬱症、要尋死，來誘導女生們同意他的追求，得手後才原形畢露。

周五，上海大學上海電影學院書記室工作人員表示，已經關注到這一事件，該研究生已經畢業，會根據相應要求配合相關方面調查。對方稱若與該畢業生有經濟糾葛，建議直接報警。