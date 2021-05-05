台灣AV網SWAG獲解封　須遵守檢方這10大條件　不得再有性虐待內容

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-05 11:00

台灣知名成人平台SWAG爆出性交易疑雲，4月1日被搜索、勒令暫時關閉。如今沉寂34天，SWAG在4日晚間發布「開站聲明」，除了感謝各界的建議跟指導，也提出3點網站把關機制，未來平台將避免未成年造訪觀看，並排除性交易、性虐待或暴力等內容。

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檢警先前調查，SWAG由藝人黃立成創辦，2017年轉售給劉姓男子後，以招募女子擔任直播主、大量販售情色影片內容等營利。期間用戶透過購買「鑽石」點數，可瀏覽完整影片，或透過聊天功能與女優約會。不過，後來傳出SWAG淪為性交易平台等，引發爭議。

地檢署、刑事局4月1日搜索後，勒令暫時關閉網站，而5名負責人也被全數帶回偵辦。對此，劉姓負責人到案後坦承，自己審核不周，並承諾將檢視、把關平台，因此獲得緩起訴處分，不過，檢方也提出10項條件要求平台遵守……

點圖放大閱讀SWAG被要求遵守的10大條件及SWAG提出的3大改善機制👇👇👇

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