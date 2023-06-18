馬雲在東京大學講學照片曝光　昨現身杭州觀看阿里全球數學競賽

阿里巴巴集團創辦人馬雲早前應聘至東京大學擔任客席教授，東京大學指馬雲在6月12日的專題研討會與學生交流討論，內地網上流傳一組馬雲當時講學的照片。另外，據來自阿里巴巴集團的官方消息，在昨日（17日）下午，杭州舉行2023阿里巴巴全球數學競賽決賽，馬雲現身現場觀賽。



根據東京大學官網16日消息，在6月12日，東京大學與東京大學全球領導力項目（GLP）辦公室聯合舉辦了一場「創新與創業」專題研討會。馬雲在會上發言，並與來自日本、中國、印度、馬來西亞等國的學生生進行了兩個多小時的交流討論。

內地網上流傳一組馬雲當時在東京大學講學的照片，其中包括馬雲與同學們在教室合影。

此外，據「達摩院」官方公眾號，17日下午杭州舉行2023阿里巴巴全球數學競賽決賽，馬雲現身現場觀賽。在開賽前，馬雲來到杭州現場觀賽，了解決賽情況，並與參賽選手、命題老師在線交流，暢談數學。馬雲說，大賽會不斷創新，給熱愛數學的人們帶來新的樂趣。

這一全球最大的在線數學賽事由馬雲於2018年發起，旨在通過有趣的競賽激發人們對數學的熱愛，從而推動學科發展。5年來累計吸引超過25萬人參賽。

今年3月末「馬雲已回國」的話題衝上微博熱搜，馬雲現身杭州的消息出來後，馬雲的相關話題又再一次登上微博熱搜。