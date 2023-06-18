深圳暴雨多區成汪洋　積水倒灌商場　樓梯秒變瀑布

受一道低壓槽影響，香港近日間中有驟雨及狂風雷暴，毗鄰的深圳亦不例外，昨日（17日）位於龍華區的「壹方天地」商場更一度受暴雨影響，多車被淹。



網傳影片顯示，位於龍華區的「壹方城」及「壹方天地」商場外圍變成一片汪洋，車輛行經時都要慢駛，不少私家車被水浸至拋錨，商場外的樓梯更瞬間變成瀑布，有執勤人員將沙包堆放在門口處。

有網民反映，積水湧入「壹方天地」，水從LG層落到B1層，市民只能涉水而行。商場物業工作人員介紹，昨日下午3時半，商場的積水已退去，在清潔人員清理後，商場在傍晚約6時恢復正常運營。

昨日，深圳市氣象台對福田、鹽田和龍華發出暴雨橙色預警，全市進入暴雨防御狀態。對於「壹方天地」商場出現雨水倒灌，同時商場周邊道路嚴重積水的情況，龍華區水務局回應稱，龍華區突發極端強降雨，全區平均雨量52毫米，累計最大雨量82.7毫米（龍華站），最大半小時滑動雨量62毫米，造成工業路壹城中心段局部積水。

針對工業路壹城中心段局部積水，龍華區水務局迅速聯合街道、應急、排水、交通、交警等部門採取應急措施，封閉相關道路，用沙袋圍擋臨街商舖門口，並立即組織龍華排水公司開展抽排保障，當日下午3時半積水已全面消退，道路交通恢復正常。